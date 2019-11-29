Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı-2

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'a (39) otopsi yapılması kararlaştırıldı. Durmuş Ay'ın kabri savcı gözetiminde açtırıldıktan sonra cenazesi otopsi için morga götürüldü. Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın, diş çekimi sonrası apse oluştuğu, boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. YAKALANIP, TUTUKLANDI Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞ Hüseyin Arslan, ifadesinde, yaklaşık 20 yıldır Serik'te oturduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ve ailecek görüştüklerini anlatan Hüseyin Arslan, Durmuş Ay'ın kendisini telefonla aradığını ve dişini çekmesini istediğini, bunun üzerine Ay'ın iş yerine gittiğini, babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüğünü aktardı. Spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpetenle Durmuş Ay'ın sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektiğini kaydeden Hüseyin Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay'ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti. Arslan, diş çekimi sırasında sadece ikisinin olduğunu, olayı başka kimsenin görmediğini aktardı.