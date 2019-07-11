‘Aptal Kararlar Almak İçin Zorlanmaya İzin Vermeyeceğim’

Başkan Donald Trump’ın Joseph Dunford’dan sonra Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdiği Org. Mark Milley aptal kararlar alınması uğruna kendisine baskı yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Milley, ne kadar baskı görürse görsün, Başkan’a en iyi tavsiyeyi vereceğini belirtti. Org. Milley Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki konuşmasında, korkutulmasına izin vermeyeceğini vurguladı ve tavsiyesinin samimi olacağını kaydetti.

Mark Milley Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında saygın bir isim olarak biliniyor ve Senato’dan kolayca onay alacağı tahmin ediliyor.

Amerikalı yetkililer de Milley’nin Trump’la iyi bir uyum içinde olduğu görüşünde. Trump, Milley’i normalden aylar öncesinde genelkurmay başkanlığına aday göstermişti.

Milley’nin onay almasıyla birlikte görevine 1 Ekim’de başlaması öngörülüyor.

Yeni genelkurmay başkanı görevi tam da Trump’ın orduyu siyasallaştırdığı yönünde eleştirilerin arttığı bir sırada devralacak.

Bununla birlikte İran’la gerilim de üst seviyede.

