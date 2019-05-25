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AP’ye Kıbrıslı Türk aday

25.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Türk Prof.

AP’ye Kıbrıslı Türk aday

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum AKEL partisi tarafından aday gösterildi. Her iki toplumun oylarına talip olan adayın seçilme şansı yüksek.Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Niyazi Kızılyürek de milletvekili adayları arasında yer alıyor. Güney Kıbrıs’ta komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) tarafından aday gösterilen Kızılyürek, seçilmesi durumunda tüm Kıbrıslıların sesi olacağını ve adadaki bölünmüşlüğün aşılmasına katkı sağlamayı umduğunu ifade etti. Güney Kıbrıs’ta siyasi hayatın bir parçası olan AKEL’in, Kıbrıslı bir Türk’ü aday göstermesinin tarihlerinde ilk kez yaşandığını belirten Kızılyürek’in adaylığı Kıbrıs’ta çok uzun süredir var olan, Rum partilerinin Türk aday göstermeme tabusunun da yıkılması anlamına geliyor.

Neden AKEL?

Kıbrıs’ın her iki tarafında seçim kampanyasını yürüten 59 yaşındaki Kızılyürek, adanın yeniden birleşmesini ve 2017’den bu yana tıkanan buna yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını istiyor. Niyazi Kızılyürek, komünist bir partiden aday olmasına sebep olarak da, AKEL’in Kıbrıslı Türkleri eşit gören ve adada çözüm olarak, toplumların bir arada yaşadığı federal bir yapıyı savunan tek parti olmasını gösterdi. Güney Kıbrıs’ta iktidarda olan DİSY (Demokrat Seferberlik Partisi) ise AKEL'in Türklerin oyunu almak için Kızılyürek’i aday gösterdiği görüşünde.

"Kızılyürek’in adaylığı bir fırsat"

Kıbrıs Lefkoşa Üniversitesi’nden Siyasal Bilimler Uzmanı Prof. Hubert Faustmann, Kızılyürek’in adaylığının bir fırsat olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin bu sayede kamusal konularla ilgili sesini duyurabileceğini belirtti. Faustmann, 1963 yılından bu yana ilk kez bir Kıbrıs Türkü için, Güney Kıbrıs’ta da oy kullanılabileceğine dikkat çekti. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren araştırma merkezi PRİO’da görev yapan Mete Hatay da Niyazi Kızılyürek’in adaylığının, adada var olan statükoyu sorguladığını belirtti. Hatay, Kıbrıslı Türklerin artık görünmez olmak istemediklerini ve Avrupa Birliği vatandaşları olarak seslerinin duyulmasını arzu ettiklerini ifade etti. Hatay, Kıbrıs’ın yakın tarihinde ilk kez bir adayın her iki toplum tarafından seçilebileceğini vurgulayarak, bunun normalde, toplumların hep kendi adaylarını seçtiği Kıbrıs’ta tabuların yıkılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın karmaşık durumu

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı bulunuyor. Ancak çok sayıda Kıbrıs Türk’ü böyle bir hakka sahip olduğundan habersiz. Diğer yandan, AP seçimlerinde oy kullanacak olan Kıbrıslı Türklerin, bunun için Güney Kıbrıs’a geçmeleri gerekiyor. Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Barış Harekatı’ndan bu yana Kıbrıs fiili olarak ikiye bölünmüş durumda. Adanın kuzeyinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Kıbrıs’ı 2004’te bünyesine dahil eden Avrupa Birliği ise, resmi olarak Kıbrıs’ın tamamını Birliğin bir parçası olarak görüyor.

AFP / ET, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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