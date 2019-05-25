AP’ye Kıbrıslı Türk aday

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum AKEL partisi tarafından aday gösterildi. Her iki toplumun oylarına talip olan adayın seçilme şansı yüksek.Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Niyazi Kızılyürek de milletvekili adayları arasında yer alıyor. Güney Kıbrıs’ta komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) tarafından aday gösterilen Kızılyürek, seçilmesi durumunda tüm Kıbrıslıların sesi olacağını ve adadaki bölünmüşlüğün aşılmasına katkı sağlamayı umduğunu ifade etti. Güney Kıbrıs’ta siyasi hayatın bir parçası olan AKEL’in, Kıbrıslı bir Türk’ü aday göstermesinin tarihlerinde ilk kez yaşandığını belirten Kızılyürek’in adaylığı Kıbrıs’ta çok uzun süredir var olan, Rum partilerinin Türk aday göstermeme tabusunun da yıkılması anlamına geliyor.

Neden AKEL?

Kıbrıs’ın her iki tarafında seçim kampanyasını yürüten 59 yaşındaki Kızılyürek, adanın yeniden birleşmesini ve 2017’den bu yana tıkanan buna yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını istiyor. Niyazi Kızılyürek, komünist bir partiden aday olmasına sebep olarak da, AKEL’in Kıbrıslı Türkleri eşit gören ve adada çözüm olarak, toplumların bir arada yaşadığı federal bir yapıyı savunan tek parti olmasını gösterdi. Güney Kıbrıs’ta iktidarda olan DİSY (Demokrat Seferberlik Partisi) ise AKEL'in Türklerin oyunu almak için Kızılyürek’i aday gösterdiği görüşünde.