AP'ye seçilen Kıbrıslı Türk'ten barış ve federalizm vaadi

Binlerce Kıbrıslı Türk ve Rum'un evlerini terk etmesine neden olan 1974'teki savaş sırasında ilk kez kendisini güneydeki Güzelyurt yakınlarındaki bir köyde buldu. DW'ye buradaki terk edilmiş evleri ilk kez gördüğünde Kıbrıslı Rum mültecilerle empati kurduğunu söylüyor.

Kıbrıs'taki durum adayı terk etmesine ve Bremen Üniversitesi'nde Sosyal ve Siyasi Bilimler okumak üzere Batı Almanya'ya taşınmasına neden oldu. Eğitimine devam ederek, Kıbrıs sorunu ve uluslararası ilişkiler üzerine doktora tezi yazdı.

"Bizim Duvarımız"

Kıbrıslı Rum yönetmen Panikos Chrysanthou ile 1993'te "Our Wall" (Bizim Duvarımız) adlı Alman kanalı ZDF tarafından maddi olarak desteklenen belgeselin ortak yapımcılığını üstlenmesi, hayatında bir dönüm noktası oldu. Belgesel, Kıbrıs'ta her iki tarafın paylaştığı acıları ilk kez anlatıyor, iki taraftaki milliyetçiliği eleştiriyor ve Kıbrıslıların milliyetçiler tarafından öldürülmesini kınıyordu. Belgesel adanın her iki tarafında da tepki topladı ve yapımcılar milliyetçi gruplar tarafından vatan haini olmakla suçlandı. Kıbrıs Yayın Kuruluşu belgeseli yayınlamayı reddederken, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yöneticisi belgeseli yayınlamasının ardından işinden oldu. Panikos Chrysanthou, Kıbrıs'ta Rum lider Yorgo Vasiliu'yu iktidara getirecek 1988'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir mitingde Niyazi Kızılyürek'le tanışmasını DW'ye anlattı. Chrysanthou, Kızılyürek'in adanın birleşmesi konusundan ne kadar tutkuyla bahsettiğini anımsıyor. Ancak yine de barış eylemcisinin, adada uzlaşma ve birleşmenin sembolü haline gelen Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis ile aynı kaderi paylaşmasından endişe duymaktan kendini alamıyor. İkili, 11 Eylül 1965'te Türk Mukavement Teşkilatı tarafından öldürülmüştü.