Yaz Geliyorsa Biz de Suda Egzersiz Yaparız! Aqua Jog Nedir?

Suda olmaktan hoşlanıyorsanız, kalori yakarak fazla kilolarınızdan kurtulmayı hedefliyorsanız ve spor salonlarında ter dökmekten yorulduysanız yeni nesil fitness Agua Jog ile tanışmalısınız. Spora, yüzmeye ve suya yeni bir bakış açısı getiren Aqua Jog ile ideal kiloya ulaşarak sımsıkı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmanız mümkün. Aqua Jog Nedir? Aqua Jog’u suyun içinde dik konumda durup suya karşı meydan okuyarak yürümek, koşmak ve birtakım antrenmanlar yapmak olarak ifade edebiliriz. Türkiye’deki ilk ve tek Aqua Jog Club'ın kurucusu ve ilk lisanslı antrenörü olan Gizem Çalışkan; yer çekiminden arınmış bir ortam olan suyun sizi 360 derece çevreleyen bir direnç uygulamasına bağlı olarak tüm kaslarınızın baskı uygulanmaksızın aktif şekilde çalışacağını ve ertesi gün yorgunluk hissetmeyeceğinizi ifade ediyor. Çocuklara, hamile kadınlara ve sağlık sorunu yaşayan kişilere uygulanan egzersizler farklılık gösteriyor. Aqua Jog’un yüzmeden farkı sudan yardım alınmayıp suya karşı koşulmasıdır. Bu sporun faydalı olmasını sağlayan da bu özelliğidir. Aqua Jog ile yüzmenin ötesine geçmiş olursunuz.

Aqua Jog‘un Faydaları Nelerdir? Karada yapamadığınız pek çok hareketi suyun içinde yapmanızı sağlayan aqua jog‘un birçok faydası vardır. Tüm vücut egzersizi olduğu için tüm kaslarınız aktif olarak çalışır, stresten arınmanızı ve ruhunuzun dinginleşmesini sağlar

Suyun yaptığı manipülasyon masaj etkisi yaparak selülitlerin çok daha kısa sürede yok olmasını sağlar

Vücudunuza baskı uygulanmadığından kara egzersizlerinden sonra oluşan yorgunluğu hissetmemenizi, dinç kalmanızı sağlar

Saatte 800 kalori yakabilirsiniz. Gözle görülür bir sıkılaşma ve toparlanma sağlar

Obezite olma olasılığını ortadan kaldırır

Fıtıkların ve sporcu sakatlıklarının kısa sürede iyileşmesini sağlar

Suya karşı adım atmak ile kardiyo egzersizi yapılmış olur ve buna bağlı olarak yağ yakılması ve kalp sağlığının korunması sağlanır

Spor yaparken eğlenmenizi ve farkedilir kalori yakımından dolayı motive olmanızı sağlar

Suyun yaptığı basınçla selülitlerinizin yok olmasını sağlar. Aqua Jog‘un Çocuklara Faydaları Nelerdir? Çocuklarınızın eğlenirken sağlıklı bir vücut yapısı kazanmasını istiyorsanız onları bu spor ile tanıştırmalısınız. Çünkü Aqua Jog çocukların sosyal bir ortamda bulunmalarını, kas yapılarının ve eklemlerinin gelişmesini ve sağlam bir iskelet yapısı kazanmalarını, esneklik kazanmalarını, nefes egzersizleri yardımıyla kalp ve akciğerlerinin gelişmesini, mental rahatlamayı ve obezite ihtimalinin önüne geçilmesini sağlar. Aqua Jog’un Hamileler İçin Faydaları Nelerdir? Hamilelikle birlikte vücudun ağırlığı artar ve karada yapılabilecek bazı sporların yapılması imkânsızlaşır. Aqua Jog ile hamilelikte karada yapılması mümkün olmayan birçok hareketi suda yaparak aşırı kilo alımının önüne geçilebilir, esneklik sağlanabilir, eklemler ve kaslar güçlendirilebilir, bel sırt bacak ağrıları hafifletilir. Hamilelik sürecinin fiziksel ve ruhsal yönden rahat geçirilmesini sağlayan aqua jog doğum sonrası kilolardan kurtularak vücudun kısa zamanda toparlanmasına yardımcı olur. Hızlı ve etkili sonuç alıp mental ve fiziksel rahatlama sağlamak için dünyaca ünlü profesyonel sporcuların tercih ettiği bu deneyimi yaşamalı ve kendinize yatırım yapmalısınız. Yaşlılık döneminde iskelet yapısının sağlam olmasının avantajlarını yaşamak için Aqua jog deneyimini yaşayın.