Yaz Geliyorsa Biz de Suda Egzersiz Yaparız! Aqua Jog Nedir?

Suda olmaktan hoşlanıyorsanız, kalori yakarak fazla kilolarınızdan kurtulmayı hedefliyorsanız ve spor salonlarında ter dökmekten yorulduysanız yeni nesil fitness Agua Jog ile tanışmalısınız. Spora, yüzmeye ve suya yeni bir bakış açısı getiren Aqua Jog ile ideal kiloya ulaşarak sımsıkı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmanız mümkün.
Aqua Jog’u suyun içinde dik konumda durup suya karşı meydan okuyarak yürümek, koşmak ve birtakım antrenmanlar yapmak olarak ifade edebiliriz. Türkiye’deki ilk ve tek Aqua Jog Club'ın kurucusu ve ilk lisanslı antrenörü olan Gizem Çalışkan; yer çekiminden arınmış bir ortam olan suyun sizi 360 derece çevreleyen bir direnç uygulamasına bağlı olarak tüm kaslarınızın baskı uygulanmaksızın aktif şekilde çalışacağını ve ertesi gün yorgunluk hissetmeyeceğinizi ifade ediyor. Çocuklara, hamile kadınlara ve sağlık sorunu yaşayan kişilere uygulanan egzersizler farklılık gösteriyor. Aqua Jog’un yüzmeden farkı sudan yardım alınmayıp suya karşı koşulmasıdır. Bu sporun faydalı olmasını sağlayan da bu özelliğidir. Aqua Jog ile yüzmenin ötesine geçmiş olursunuz.
Karada yapamadığınız pek çok hareketi suyun içinde yapmanızı sağlayan aqua jog‘un birçok faydası vardır.
Çocuklarınızın eğlenirken sağlıklı bir vücut yapısı kazanmasını istiyorsanız onları bu spor ile tanıştırmalısınız. Çünkü Aqua Jog çocukların sosyal bir ortamda bulunmalarını, kas yapılarının ve eklemlerinin gelişmesini ve sağlam bir iskelet yapısı kazanmalarını, esneklik kazanmalarını, nefes egzersizleri yardımıyla kalp ve akciğerlerinin gelişmesini, mental rahatlamayı ve obezite ihtimalinin önüne geçilmesini sağlar.
Hamilelikle birlikte vücudun ağırlığı artar ve karada yapılabilecek bazı sporların yapılması imkânsızlaşır. Aqua Jog ile hamilelikte karada yapılması mümkün olmayan birçok hareketi suda yaparak aşırı kilo alımının önüne geçilebilir, esneklik sağlanabilir, eklemler ve kaslar güçlendirilebilir, bel sırt bacak ağrıları hafifletilir. Hamilelik sürecinin fiziksel ve ruhsal yönden rahat geçirilmesini sağlayan aqua jog doğum sonrası kilolardan kurtularak vücudun kısa zamanda toparlanmasına yardımcı olur. Hızlı ve etkili sonuç alıp mental ve fiziksel rahatlama sağlamak için dünyaca ünlü profesyonel sporcuların tercih ettiği bu deneyimi yaşamalı ve kendinize yatırım yapmalısınız. Yaşlılık döneminde iskelet yapısının sağlam olmasının avantajlarını yaşamak için Aqua jog deneyimini yaşayın.
Bu spor ile varlığından haberdar olmadığınız kaslarınızı keşfedebilir, spor yaparken eğlenebilir, suyun gerçek gücünü hissedebilir, havuza farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir ve yüzmenin çok ötesinde bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bir fitness devrimi olan ve yüzmeyi bilen 7’den 70’e her yaş grubundaki ve kadın erkek herkese uygun olan Aqua Jog doğru pozisyonda kalmayı sağlayan özel bir kemer ile suda koşma, mekik, kürek çekme, temel pilates ve core egzersizlerinden oluşur. Bu bağlamda Aqua Jog’un tam anlamıyla bir "total body" (tüm vücut) çalışması olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Bu spor ile bir saatte 600-800 kalori yakımı olur. Suyun yoğunluğunun fazla olması nedeniyle kara sporlarına göre 12 kat daha etkili bir spordur. 20 defa yapacağınız Aqua Jog çalışması 3 cm incelmenizi ve sımsıkı bir görünüme sahip olmanızı sağlar.
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