Aquaman'in final fragmanı herkesi heyecanlandırdı!

"Aquaman"in yönetmenliğini Korku Seansı, Testere ve Ruhlar Bölgesi gibi büyük gişeli filmlerin başarılı yönetmeni James Wan üstleniyor.

DC Comics'in pek de ciddiye alınmayan kahramanlarından biri olan ve gerek kostümü, gerek süper gücünün pek de maskülen olmaması sebebiyle, sıklıkla geri planda kalan Aquaman'i ilgi çekici kılabilmek adına, genç yaşta "korku sinemasının dahi çocuğu" olarak anılmaya başlayan yönetmenin neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.

Senaryosunda Titanların Öfkesi filmi ile fantastik dünyaya çok da yabancı olmadığını kanıtlayan David Leslie Johnson'ın imzası bulunan "Aquaman" filmi, ülkemizde 21 Aralık 2018'de seyircilerin karşısına çıkacak.

Kaynak: Teknolojioku

