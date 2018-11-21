Aquaman'in vizyon öncesindeki son fragmanı geldi. İşte detaylar!
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Jason Momoa'nın merakla beklenen Aquaman'inden yeni fragman geldi. Filmin Aralık sonundaki vizyonundan önce yayınlanan son fragmanın altyazılısı yayınlandı.
DC Comics'in yeni bombası olmayı hedefleyen yapımdan gelen yeni fragmanda, Aquaman'i antremanlarda görüyoruz. DC Comics'in Batman v Superman: Adaletin Şafağı ve Justice League: Adalet Birliği ile girdiği çukurdan çıkmak adına yeni girişimi de "Aquaman" olacak.
Gişe rekortmeni olan Wonder Woman ile çizgisini yukarı çekmeyi başaran DC, "Aquaman" ile de iyi gidişatını sürdürmeyi umuyor. Filmin yönetmen koltuğuna bakıldığında, bu belki de mümkün olabilir.
Aquaman'in final fragmanı herkesi heyecanlandırdı!
video:
"Aquaman"in yönetmenliğini Korku Seansı, Testere ve Ruhlar Bölgesi gibi büyük gişeli filmlerin başarılı yönetmeni James Wan üstleniyor.
DC Comics'in pek de ciddiye alınmayan kahramanlarından biri olan ve gerek kostümü, gerek süper gücünün pek de maskülen olmaması sebebiyle, sıklıkla geri planda kalan Aquaman'i ilgi çekici kılabilmek adına, genç yaşta "korku sinemasının dahi çocuğu" olarak anılmaya başlayan yönetmenin neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.
Senaryosunda Titanların Öfkesi filmi ile fantastik dünyaya çok da yabancı olmadığını kanıtlayan David Leslie Johnson'ın imzası bulunan "Aquaman" filmi, ülkemizde 21 Aralık 2018'de seyircilerin karşısına çıkacak.
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