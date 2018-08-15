Aquarius 141 göçmenle Malta'ya geldi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Akdeniz'de arama kurtarma faaliyeti yürüten gemisi Aquarius'un, günlerce denizde bekledikten sonra 141 göçmenle Malta’ya geldiği bildirildi.
Malta Today gazetesinin haberinde, aralarında hamile kadınlar ile refakatsiz çocukların da bulunduğu 141 göçmeni taşıyan gemi, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz ve Lüksemburg'un göçmenleri aralarında bölüşmeyi kabul etmesinin ardından Malta'ya geldiği belirtildi.
Başkent Valletta'daki limana yanaşan gemiyi, limandan ayrılmasına izin verilmeyen diğer göçmen arama kurtarma gemilerinin ekipleri, "Herkesin yaşamaya hakkı var" yazılı pankartla ve coşkuyla karşıladığı kaydedildi.
- 12 göçmen hastaneye sevk edildi
Malta Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, karaya çıkan göçmenlerin 97'sinin erkek, 44'ünün kadın olduğu ifade edildi.
Sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından 2'si hamile kadın, 5'i çocuk olmak üzere toplam 12 göçmenin hastaneye sevk edildiğinin bildirildiği açıklamada, geri kalanların da Marsa Karşılama Merkezi’ne götürüldüğü kaydedildi.
Karaya çıkış işlemini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) denetlediğinin ifade edildiği açıklamada, göçmenlerin 5 AB ülkesi arasında dağıtımının ilgili yabancı delegasyonların da yardımıyla Maltalı yetkililer tarafından yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, göçmenlerin Bangladeş, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili, Nijerya, Senegal, Togo, Mısır, Eritre, Fas ve Somali kökenli oldukları belirtildi.
- "Uzun süreli, sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç var"
SOS Mediterranee'nin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Malta'nın limanını açma ve diğer beş Avrupa ülkesinin göçmenleri aralarında bölüşme kararından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) da Twitter hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, gelişmenin hoş karşılandığını ifade ederek, "Ama Orta Akdeniz’deki insani krizin ele alınması noktasında uzun süreli sürdürülebilir çözümlere hala aşırı derecede ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesine yer verdi.
MSF ayrıca, göçmenlerin yaralarını gösteren fotoğraflar paylaşarak bir çoğunun Libya'da kaçırıldığını, zorbalık ve işkenceye uğradığını bildirdi.
Malta Başbakanlık Ofisi'nden sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise göçmenlerin karşılamasının ardından Fransa, Almanya, Lüksemburg, Portekiz ve İspanya'ya transfer edilebilmeleri için gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedilmişti.
- İkinci Aquarius krizi
Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un cuma günü Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirilmişti.
İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran gemi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermeyeceklerini açıklamıştı.
Daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden İspanya da "İspanya'nın en güvenli liman olmadığını, çünkü uluslararası kanunlara göre geminin en yakın limana demirlemesi gerektiğini" öne sürerek bu kez gemiye limanlarını açmayacağını duyurmuştu.
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