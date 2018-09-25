Aquarius Krizi Şimdilik Çözüldü

Akdeniz'de hafta sonu kurtardığı 58 göçmeni alması için Fransa'ya Marsilya Limanı'nı açması çağrısında bulunan SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne (MSF), Fransa'dan 'hayır' yanıtı geldi. Gün boyu süren zorlu müzakerelerin ardından Malta, bir kez daha limanlarını Aquarius'a açmayı kabul etti. Göçmenler, Malta'ya giriş yaptıktan sonra 4 ülke arasında paylaşılacak.

Gün boyu Avrupa ülkeleri arasında devam eden yoğun müzakerler sonunda, sığınacak liman arayan Aquarius'a beklenen haberi Malta Başbakanı Joseph Muscat verdi. Twitter hesabından kararı duyuran Başbakan Muscat, "Aquarius'taki 58 göçmen, önce uluslararası sularda bir Malta gemisine nakledilecek. Ardından Malta bandrollü gemi ile adaya getirilecek ve daha sonra hızla Avrupa ülkeleri arasında pay edilmek üzere gönderilecekler" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, Meclis'te konuya ilişkin yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, "Kurtarma bölgesine girmek, Malta'nın sorumluluğunda. Aquarius da, deniz hukukuna uymalı. Her durumda, Avrupa ülkeleri Malta ile dayanışacaktır" diye konuştu.