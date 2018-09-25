Aquarius Krizi Şimdilik Çözüldü

Akdeniz'de hafta sonu kurtardığı 58 göçmeni alması için Fransa'ya Marsilya Limanı'nı açması çağrısında bulunan SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne (MSF), Fransa'dan 'hayır' yanıtı geldi. Gün boyu süren zorlu müzakerelerin ardından Malta, bir kez daha limanlarını Aquarius'a açmayı kabul etti. Göçmenler, Malta'ya giriş yaptıktan sonra 4 ülke arasında paylaşılacak.
Gün boyu Avrupa ülkeleri arasında devam eden yoğun müzakerler sonunda, sığınacak liman arayan Aquarius'a beklenen haberi Malta Başbakanı Joseph Muscat verdi. Twitter hesabından kararı duyuran Başbakan Muscat, "Aquarius'taki 58 göçmen, önce uluslararası sularda bir Malta gemisine nakledilecek. Ardından Malta bandrollü gemi ile adaya getirilecek ve daha sonra hızla Avrupa ülkeleri arasında pay edilmek üzere gönderilecekler" dedi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, Meclis'te konuya ilişkin yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, "Kurtarma bölgesine girmek, Malta'nın sorumluluğunda. Aquarius da, deniz hukukuna uymalı. Her durumda, Avrupa ülkeleri Malta ile dayanışacaktır" diye konuştu.
Aquarius Marsilya'ya boş gelecek
İspanya ve Portekiz'in aktif rol aldığı müzakereler sonunda 58 göçmenin 18'ini Fransa'nın, 15'ini İspanya'nın, 15'ini de Almanya'nın alması kararlaştırıldı. Portekiz de geri kalan 10 göçmeni alabileceğini açıkladı. Fransa, Malta gemisine göçmenleri emanet edecek Aquarius'un boş halde Marsilya Limanı'na demir atmasını ise kabul etti.
Aquarius, Marsilya'ya demir attığı süre içinde, Gibraltar ve Panama'dan sonra bandrol için yeni bir çözüm arayacak. Bütün engellere rağmen, Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını sürdüreceğini açıklayan Aquarius, Panama'nın bandrolünü geri çektiğini açıklamasının ardından, operasyonlarını gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya.
AB'de hukuk tartışması
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, AB'nin insani bir yanıt vermesi için gün boyu müzakerelerin sürdüğünü belirterek, AB İçişleri Bakanları’nın çözüm bulmak için sürekli görüşme halinde olduklarını açıkladı.
Uluslararası hukuka göre, göçmenlerin toplandığı Libya açıklarına en yakın ülke olan İtalya ve Malta'nın gemilere limanlarını açma zorunluluğu var. Ancak İtalyan aşırı sağ hükümet ortağının limanları göçmenlere kapatma kararının ardından gemiler kurtardıkları göçmenleri götürecek bir liman bulmakta büyük sıkıntı çekiyor.
Haziran ayından bu yana yaşanan kriz karşısında, İspanya limanlarını açarken, Fransa başından beri bu talepleri reddediyor. AB Bakanı Loiseau bu konuda hükümetin tavrını, "Hukuka göre Libya sularına en yakın limana götürmek zorunluluğu var. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkeler İtalya ve Malta. Coğrafyayı yeniden icat etmeye ihtiyaç yok" sözleriyle açıkça dile getirdi. Loiseau, İtalya'nın limanlarını kapatmasının hukuka aykırı ve insan haklarına aykırı olduğunu söylüyoruz" dedi.
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