AR-GE firması sahibi Faruk Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, Türkiye'de de ortaya çıkan ve 4 bin 751 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Oleuropeinin etken maddesi içeren 29 ilaç, ABD tarafından onaylanarak piyasaya sürüldü. Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması da Oleuropein maddesini yaklaşık 20 yıl önce tümör tedavisinde kullanmak üzere üretmeye başlamıştı. ABD'nin ilaç üretimine başlamasının ve bu üretimi onaylamasının ardından AR-GE firmasında da yeni bir yöntemle Oleuropein üretilmeye başlandı. Çalışmalarla ilgili konuşan Faruk Durukan, Oleuropein üretmeyi başardıklarını söyleyerek, "Amerika'da bulunan laboratuvarlarda, Oleuropein maddesinin aralarında Korona, HIV ve Sars virüslerininde bulunduğu 34 virüsün yol açtığı hastalığa iyi geldiği tespit edildi. Bununla ilgili olarak da FDA onaylı 29 ilaç piyasaya sunuldu. Biz 20 yıldan bu yana Oleuropein maddesini üretmekteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan 30'a yakın doktora çalışması ile bu üretim kayıtlarda da mevcut. Şu an ABD tarafından Oleuropein'in patenti alınması nedeniyle, biz de yeni bir çalışma gerçekleştirerek farklı bir yöntemle Oleuropein elde ettik. Patent için başvurumuzu yaptık. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Onayın ardından kullandığımız malzemeyi açıklayarak, aralarında Korona, HIV ve Sars hastalıklarına da yol açan 34 hastalığa karşı milli ilacımız, piyasaya sunulacak" dedi.