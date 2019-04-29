"Ar-Ge Proje Pazarı"nda 500 bin TL ödül dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - "Ar-Ge Proje Pazarı" kapsamında 5 kategoride toplam 500 bin TL'lik ödül verildi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, "8. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı" ödülleri sahiplerini buldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ticaret Bakanlığının onayı ve TÜBİTAK’ın desteği ile 2011 yılından bu yana düzenledikleri "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı"nın bu yıl 8'incisini gerçekleştirmekten mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti. Üretmenin ve daima daha iyiyi keşfetmenin olmazsa olmaz iki temel kaidesinin "araştırmak" ve "geliştirmek" olduğunu aktaran Pelister, "Ar-Ge'yi bu iki temel olgu ile açıklamak elbette yetersiz kalacaktır. Ar-Ge'yi, pek çok farklı dinamik ve bilime dayalı zorlu bir süreç yönetimini buluşturan bir değerler bütünü olarak düşünmeliyiz. Eğitimin, bilginin, düşüncenin, emeğin, sabrın ve en önemlisi işinize olan inancın olmadığı bir projeden değer üretmeniz oldukça zordur. Bu sebeple ülkesine, aklına, fikrine ve emeğine inanan, hedeflerinin peşinden koşan siz değerli Ar-Ge gönüllülerini bir kez daha kalpten kutluyorum." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "İdo'nun ayaklarını yıkarım!" Doğumun 125.Yılında Aşık Veysel konserle anıldı BTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyareti

Pelister, son yıllarda tüm dünyada Ar-Ge ve inovasyon kültürünün hayatın her alanına dokunduğunu, ülkelerin gelecek vizyonlarını belirlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz de İKMİB olarak, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, kimya sanayinin ara mal ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm sağlamak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci iş birliği ile yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla Ar-Ge Proje Pazarı ile sizlerin yanında olmak için çalışıyoruz. 2011 yılından beri düzenlediğimiz 7 etkinlik kapsamında 900’ün üzerinde proje başvurusu alındı ve bugüne kadar toplam 656 bin TL ödül dağıtılmıştı." - "Her geçen yıl kalite biraz daha artıyor" Adil Pelister, ödül miktarlarının bu yıl her kategoride yükseltildiğine dikkati çekerek, "Birincilik ödülünü 15 bin TL’den 50 bin TL’ye, ikincilik ödülünü 10 bin TL’den 30 bin TL’ye ve üçüncülük ödülü 5 bin TL’den 20 bin TL’ye yükselttik. Bu desteklere ek olarak aldığımız yeni bir kararla bir yıl içinde ticarileşmiş veya ticarileşmeye çok yaklaşmış projeler arasında da 100 bin TL ilave bir ödül paylaştıracağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca, bu yıl ilk defa 'başarı hikâyeleri' kategorisi kapsamında da başvuru alarak, en beğenilen 3 başarı hikâyesi sahibine teşekkür plaketi verecek ve onları hep birlikte alkışlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, 2017 yılında kamu ve özel sektör birlikteliğiyle Ar-Ge için yüzde 21,2’lik artışla yaklaşık 30 milyar TL harcadığını bildiren Pelister, "2013 yılından beri Ar-Ge alanında istikrarlı bir gelişim ve dönüşüm içindeyiz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de Türk sanayisi ve ekonomisi Ar-Ge ile büyümeye devam edecek." yorumunu yaptı. - "Bazen çok ufak bedellerle projeler hayat buluyor" AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu da her geçen yıl kalitenin biraz daha artmış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Sadıkoğlu, 2018 yılında kimya sektörünün 17,4 milyar dolar ihracat yaptığını ve Türkiye’nin ihracatının yaklaşık 10'da birini kimya sektörünün gerçekleştirdiğini belirterek, kimya sektörünün bu yılki 20 milyar dolarlık hedefine ulaşabilmesi için katma değerli ürünler üretmenin şart olduğunu vurguladı. Bu yıl çok daha nitelikli, çok daha kaliteli ve ticarileşme şansı olan projeler geldiğini aktaran Sadıkoğlu, "Ben şahsen 3 gruba 'ilaç, eczacılık', 'plastik, kauçuk' ve 'boya, yapıştırıcılara' girdim ve bir kimya mühendisi olarak çok hoşuma giden projeler oldu. Önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge Proje Pazarı’na daha nitelikli, çok daha kaliteli projeler geleceğine ve ticarileşecek projelerin daha çok artacağına inanıyorum. Bazen çok ufak bedellerle projelerin hayat bulması sağlanabiliyor. Bu projeler, kimya sektörü için, ülkemiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

- Bu yıl 125 proje başvurdu Verilen bilgiye göre, etkinlik başvurusunun birincil alanı kimyevi maddeler ve mamullerinin ham madde/yarı mamul çalışmaları olarak belirlendi. Bununla birlikte sektörün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirildi. "İlaç ve eczacılık ürünleri", "boyalar ve yapıştırıcılar", "plastik ve kauçuk", "kozmetik, sabun ve temizlik ürünleri" ile "temel kimyasallar" kategorilerinde bu yıl başvuruda bulunan toplam 125 yenilikçi proje, önde gelen akademisyen ve sanayicilerden oluşan değerlendirme kurulu üyeleri tarafından puanlama sistemiyle değerlendirildi. İlk 32'ye giren proje sahipleri, ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen "Ödül Kurulu Toplantısı"nda projelerini jüri üyelerine detaylı olarak anlattıkları sunumlar yaptı. Kimya sektöründe üniversite, sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri haline gelen etkinliğin değerlendirme sonucunda en başarılı projeler 50 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler ise 20 bin lira ile ödüllendirildi.