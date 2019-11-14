Ara bölgede kalan IŞİD zanlısı ABD’ye gönderilecek

Bakanlık, bugün İngiliz ve Alman uyruklu zanlıların sınır dışı edildiğini duyurdu.Türkiye İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gününden bu yana Türkiye ile Yunanistan sınırı arasındaki ara bölgede bekleyen IŞİD zanlısının vatandaşı olduğu ABD'ye sınır dışı edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında sınırı dışı kararı alınan "Yabancı terörist savaşçının” kendi isteği üzerine "11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı” edildiği hatırlatıldı. "Ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçının” ABD tarafından kabul edileceği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu zanlının "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Türk medyasına yansıyan haberlerde, 39 yaşındaki Muhammed Darwis B. adındaki ABD vatandaşının Ürdün asıllı olduğu belirtildi.

Yunan polisi, zanlı ile ilgili olarak kayıtlarda bilgi bulunmadığını belirtti.