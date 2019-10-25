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Ara buluculuk görüşmesinde avukatın rehin alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bursa Barosu: - "Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği ara buluculuk görüşmelerinin güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak ara buluculuk merkezlerinde yapılması gereklidir"

Bursa Barosundan, dün bir kadın avukatın ara buluculuk görüşmesi sırasında rehin alınmasına ilişkin, "Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği ara buluculuk görüşmelerinin, güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak ara buluculuk merkezlerinde yapılması gereklidir." açıklamasında bulunuldu.

Barodan yapılan açıklamaya göre, avukat İlknur Nazlı Gökyıldız, dün işveren belediyeyi temsilen taraf vekili olarak belediyenin eski çalışanı S.Y. ile iş davası kapsamında zorunlu ara buluculuk görüşmesi için ara bulucu meslektaşının ofisinde bir araya geldi.

Görüşme sırasında Gökyıldız'ı falçatayla rehin alan S.Y, odadakileri çıkararak yaklaşık 10 dakika boyunca avukatı rehin tuttu.

Avukatlık bürosunun bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine falçatayı bırakan S.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, "silahla hürriyeti tahdit ve kamu görevini yaptırmamak, görevli memura mukavemet" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- "Ara buluculuk görüşme odaları adliye binaları içinde planlanmalı"

Avukatların baktıkları davalarla, uyuşmazlıklarla özdeşleştirilmemesi ve toplumda bu yönde oluşan algıya zemin hazırlayan kararlardan vazgeçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği ara buluculuk görüşmelerinin güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak ara buluculuk merkezlerinde yapılması gereklidir. İş merkezleri ve plazalarda, avukatın mesleki çalışmalarını gerçekleştirdiği ofislerde veya yasal altyapısı olmayan ara buluculuk merkezlerinde görüşme yapılması güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığının ara buluculuğu özendirme, zorunlu ara buluculuk kapsamını arttırma çabaları yanında, bir an önce yasal altyapısını oluşturarak ara buluculuk görüşme odalarının adliye binaları içinde planlanması gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Son olayda meslektaşımız ve başka hiç kimsenin yaralanmamış olması, ayrıca saldırganın tutuklanmış olması tesellimizdir."

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arabuluculuk avukat rehin

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