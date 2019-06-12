"Ara buluculuk, siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çatışmaların önlenmesi ve ara buluculuk daha geniş siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz. BMGK üyelerini ve tüm BM üyelerini daha büyük bir birlik için mücadeleye çağırıyorum." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Çatışmaları Önleme ve Arabuluculuk" başlığıyla toplandı.

Toplantıya, BM Genel Sekreteri Guterres, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, burada yaptığı konuşmada, çatışmaları önleme ve ara buluculuğun, insanlığın acılarını dindirmek için iki önemli araç olduğunu vurgulayarak, "Erkenden harekete geçip birlik olunca krizleri tırmanmadan önleyebilir, hayatları kurtarabilir ve insanların acılarını dindirebiliriz. Böylece de BM Sözleşmesinin ön sözünde ortaya konulan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.

BM'nin çatışmaları önlemek ve ara buluculuk konusundaki amaçları için çalışmaya devam ettiğini anlatan Guterres, "Tüm çabalarımıza rağmen, barışın önünde ciddi engeller var. Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşların büyümeyi sürdüreceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.