Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi Taksim’de açıldı

Dünyanın sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Ara Güler’in anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda Dijital Gösterim Merkezi’nde, "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Ara Güler’in eserlerinin yer aldığı sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Dünyaca ünlü yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere’de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi" nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan Ara Güler’in eserleri Taksim’deki Dijital Gösterim Merkezi’nde ziyaretçilere sunuldu. Birbirinden dikkat çeken fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

29 Aralık Pazar gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Ünlü sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekanlar, ritüeller, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler’in aile, çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına yer verilen sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.