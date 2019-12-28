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  4. "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ne sanatseverlerden yoğun ilgi

"Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ne sanatseverlerden yoğun ilgi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.12.2019 16:03 | Son Güncelleme

"Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ne sanatseverlerden yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi", 6 günde yaklaşık 18 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde 23 Aralık'ta kapılarını açan sergide, projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Günlük yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen sergide, Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğrafı yer alıyor.

Usta sanatçının birbirinden eşsiz fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kentin farklı bölgelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından da sıkça ziyaret edilen sergi, farklı yaş grubundaki sanatseverler tarafından geziliyor.

Ara Güler'in fotoğraf dünyasına ait özel anlarını gösteren fotoğrafların da yer aldığı sergi, yarın saat 22.00'ye kadar ücretsiz gezilebilecek.

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Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi İletişim Başkanlığı

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