Zeki GÜNAL -Can EROK/ İSTANBUL,(DHA) 90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler doğum gününde görüntülenmişti. Dün gece rahatsızlanıncı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ara Güler 2 ay önce 90 yaşına girdiği doğum gününde görüntülenmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında Ara Güler mumlara üfledikten sonra pastayı kesmişti. Ara Güler burada yaptığı konuşmada "Yaşımı söylemem ayıp olur. Yaş 90 oldu. Etrafıma baktım bir makina var elime tutturdular. Ne işe yarıyor dedim fotoğraf çekiyor dediler. Sonra fotoğrafçı oldum. Altmış yıllık fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılık güzeldir. Denize bakın maviyi bulun. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı severim tutarım kendisini. Biz artık yerli olanı bizim olanı istiyoruz. Bizden çıkmış olanı istiyoruz. Belçika, Hollanda yok bilmem ne biz Osmanlıyız biz 1200 yıldır varız. Diğer konuştuğumuz memleketler daha 200 yıllık. Artık bizim olanı istiyoruz." diye konuşmuştu.



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