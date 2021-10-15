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Ara Güler: 'Dünyanın foto muhabiri'

15.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba akşamı 90 yaşında İstanbul'da hayata veda eden Ara Güler, "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" demişti. Duayen fotoğrafçı ve gazetecinin unutulmaz fotoğraflarından bazılarını derledik.

Ara Güler: 'Dünyanın foto muhabiri'

2018 yılında 90 yaşında İstanbul'da hayata veda eden Ara Güler, "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" demişti. 1961'de İngiltere'de yayımlanan Photography Annual'ın "dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri" dediği duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler'in unutulmaz fotoğraflarından bazılarını derledik.

(***Bu haber ilk kez 18 Ekim 2018'de yayınlanmıştır)

Ara Güler bir seferinde İstanbul için "Eski şehirden hiçbir şey kalmadı. Şehrin estetiği değişti. Uygarlık ileriye gidiyor ama insanlar güzellik anlayışını kaybetti." demişti.

Güler'in fotoğrafları 1950'lerin, 60, 70'lerin İstanbulunu olduğu gibi korumuş birer sanat eseridir.

'Dünyanın foto muhabiri' Ara Güler hayatını kaybetti

Fotoğraflar: Ara Güler

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