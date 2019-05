Ara Güler fotoğrafları üniversitede sergileniyor

Fotoğrafın bir mucize olduğunu ifade eden Küratör Prof. Balkan Naci İslimyeli, "Fotoğraf bugün var olan ama yarın kaybolacak olan şeyin kaydıdır. Bir tür belgeliktir. Toplumsal ve küresel bir hafızanın yapıcı taşlarından biridir. Fotoğraf sadece yaşanan güne tanıklık etmez. Kanıtlar getirir, belgeler sunar ama her belge gibi bu tanıklığın bir bilgelik katına sıçraması için Ara Güler gibi sanatçıların olması lazım. Görsel bilgiyi bilgelik katına ancak böyle sanatçılar yükseltebilir" diye konuştu.

"BU SERGİ BİR SANAT ESERİ OLSUN İSTEDİM"

Sergiyi bir yapıt gibi düşünerek düzenlediğini anlatan Prof. Balkan Naci İslimyeli, şöyle devam etti:

"Bir sanat eseri gibi olsun istedim. Çünkü Ara Güler'e layık olan şey buydu. Onun mizahi, biraz çocuksu yanını röportajlarından aldığım cümleler ile gençlere yansıtmak istedim. Sanıyorum Ara Güler'e layık bir sergi oldu. Biz siyah-beyaz ve renkli olmak üzere toplam 67 yapıt seçtik. Siyah-beyaz eserler ağırlıklı oldu. Fotoğraf içinde kendine has melankoli taşıyor. Öyle bir anı saklıyor ki o anı birlikte yaşadığınız insan şimdi yok. O nedenle fotoğrafın anlamı çok büyük. Dostluk, sanat kadar anlamı büyük, hayat kadar da sıradan."

YARATAN VE YAŞATAN RESSAMLARIN TOPLU SERGİSİ

Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan da Ara Güler'in kadrajına her zaman insanı taşıdığını belirterek, serginin ilk olma özelliğine dikkat çekti. Akhan, "Ara Güler Müzesi ve Aral Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) olarak Ara Hoca'nın o eşsiz arşivini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan bir misyonumuz var. Bu platformu bize sağladıkları için Işık Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu, bir üniversitede açılan ilk Ara Güler Sergisi. Ara Hoca her zaman kadrajına insanı almıştır. Bu sergide o açıdan çok anlamlı. 'Ara Güler ile Göz Göze' derken Cumhuriyet Dönemi'nin yetiştirdiği modern Türk resmine destek veren, yaratan ve yaşatan ressamlarımızın bir toplu sergisini gözler önüne seriyoruz. Özellikle Balkan Naci hocamızın küratörlüğünde gerçekten çok etkileyici bir sergi olmuş. Türk sanatseverleri böylesine güzel bir sergiyi ziyaret etmeleri için bir an önce heyecanla davet ediyorum" ifadelerini kullandı.