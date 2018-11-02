Ara Güler, fotoğraflarıyla anıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, 17 Ekim'de vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler anısına, "İstanbul Fotoğrafları" sergisini izlenime açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevmekan Sahil'de açılan "İstanbul Fotoğrafları" sergisinde, Güler'in İstanbul'u anlatan orijinal baskılı 49 fotoğrafı yer aldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, serginin açılışında, Ara Güler'e olan sevgi ve saygılarını taze tutmak istediklerini dile getirdi.

Ara Güler'in fotoğraf dalında Türk tarihi açısından önemli bir isim olduğunu vurgulayan Türkmen, "Ara Güler, hem ülkemizin hem de kısmen dünyanın yakın tarihini deklanşörüyle yazmış biriydi. 90 yıllık ömrünün 68 yılını fotoğrafçılıkla geçirdi. Dünyanın birçok şöhretli ismini fotoğrafladı. İstanbul'un en güzel fotoğraflarını çekti. Türkiye sevgisiyle özellikle milli konulardaki ödünsüz tavrıyla da hepimize örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Ara Güler'in İstanbul'u anlatan fotoğraflarının bulunduğu sergi, kasım sonuna kadar görülebilecek.

