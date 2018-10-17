ARA GÜLER HASTANEYE KALDIRILDI 

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Ara Güler'in arşiv görüntüleri

