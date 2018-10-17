Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

