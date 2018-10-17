HABER

Ara Güler hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.
Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!
GÜNCELLEME - Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildiGÜNCELLEME - Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildi
Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybettiDuayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı

Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var

Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

CHP'de istifa depremi! Manisa'nın Selendi teşkilatı toplu olarak görev bıraktı!

CHP'de istifa depremi! Manisa'nın Selendi teşkilatı toplu olarak görev bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.