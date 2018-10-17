ARA GÜLER HAYATINI KAYBETTİ (1)

Mehmet İlkay ÖZER -Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Görüntü Dökümü:

----------

Ara Güler'in arşiv görüntüleri

Hastaneden detaylar

