Mehmet İlkay ÖZER-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

