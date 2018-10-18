Ara Güler hayatını kaybetti

Güler, çektiği İstanbul ve ressamlar Picasso ile Dali’nin fotoğrafları ile tanınıyordu.Duayen fotoğrafçı Ara Güler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayata 90 yaşında veda eden Güler, uluslararası alanda Türkiyeli en önemli fotoğrafçılardan biri olarak kabul ediliyordu.

Güler'in hayatını kaybettiği Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nin başhekimi Dr. Okan Özçeker yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Değerli fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde devam ederken, saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Güler'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.