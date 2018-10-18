Ara Güler hayatını kaybetti! İşte arşivde çıkan son görüntüleri...

Konu ile ilgili açıklama yapan Doktor Zafer Gökay, 'Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği.' sözleriyle Ara Güler'in ölüm nedenini açıklarken, son çekilen görüntüleri akıllara geldi.

1 / 13 Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.

2 / 13 Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi.

3 / 13 Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Güler, 17 Kasım 2005'te yaptığı bir röportajda görülüyor. (Arşiv)

4 / 13 Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Güler, 3 aralık 2015'te İstanbul'da 1950 ve 1960'lı yıllarda İstanbul'da insan manzaralarını ele alan fotoğraflarının yer aldığı "Geçmişten Günümüze" fotoğraf sergisinde görülüyor. (Arşiv)

5 / 13 Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Güler, 30 Ekim 2015'te İstanbul'da bir proje için objektif karşısına geçmişti. (Arşiv)

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13