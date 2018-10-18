HABER

Ara Güler hayatını kaybetti! İşte arşivde çıkan son görüntüleri...

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam eden Ara Güler, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü 23.20 sularında konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ara Güler, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doktor Zafer Gökay, 'Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği.' sözleriyle Ara Güler'in ölüm nedenini açıklarken, son çekilen görüntüleri akıllara geldi.

1 / 13

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.
2 / 13

Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi.
3 / 13

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Güler, 17 Kasım 2005'te yaptığı bir röportajda görülüyor. (Arşiv)
4 / 13

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Güler, 3 aralık 2015'te İstanbul'da 1950 ve 1960'lı yıllarda İstanbul'da insan manzaralarını ele alan fotoğraflarının yer aldığı "Geçmişten Günümüze" fotoğraf sergisinde görülüyor. (Arşiv)
5 / 13

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Güler, 30 Ekim 2015'te İstanbul'da bir proje için objektif karşısına geçmişti. (Arşiv)
6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ara güler foto muhabir ölüm

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çorbam neden geç geldi' dedi, sonrası dehşet

'Çorbam neden geç geldi' dedi, sonrası dehşet

Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu!

Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu!

Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

Böyle vicdansızlık görülmedi!

Böyle vicdansızlık görülmedi!

400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı

400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı

İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı

İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.