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Ara Güler için 3 bin kişi poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, Ara Güler'i ölümünün birinci yıl dönümünde anmak için Galatasaray Meydanı'na "Ara Güler için gülümse, Ara Güler için fotoğraf çek" platformu kurdu. Burada, 3 bin kişi gülümseyerek poz verdi ve Güler'i ölümünün birinci yıl dönümünün andı - Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Ara Güler, farklı bir renkti. Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun ve ülkemizin önemli bir değeriydi. Eksikliğini hep hissediyoruz. Ruhu şad olsun"

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesinin, Galatasaray Meydanı'nda kurduğu, "Ara Güler için gülümse, Ara Güler için fotoğraf çek" platformunda, 3 bin kişi fotoğraf çektirerek "Büyük Usta'yı" ölümünün birinci yıl dönümünde rahmetle yad etti.

Geçen yıl vefat eden Güler için hem dostları hem de bazı kuruluşlar çeşitli anma etkinlikleri düzenledi. Bu kurumlardan biri de Beyoğlu Belediyesi oldu. Beyoğlu Belediyesi, ilçeyi çok seven Güler'i anmak için Galatasaray Meydan'ına bir fotoğraf çektirme platformu kurdu. Güler'in çekmiş olduğu fotoğrafların arka fon yapıldığı platforma çıkanlar, gülümseyerek poz verip fotoğraf çektirdi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, perşembe günü ile bugün gerçekleştirilen etkinlikte 3 bin kişi poz vererek Güler'i andı. Beyoğlu Belediyesi günün anısına çekilen fotoğrafları anlık olarak kağıda bastırarak vatandaşlara hediye etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazeteci Coşkun Aral ile Güler'i bazı dostları da Galatasaray Meydanı'na gelerek hazırlanan platformda, fotoğraf çektirdi. Ardından Yıldız ve beraberindekiler, Ara Kafe'ye geçerek Güler'e ilişkin sohbet edip anılarını tazeledi.

Yıldız burada yaptığı açıklamada, Güler'in Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Yerli ve milli duruşuyla Türkiye'yi, İstanbul'u ve Beyoğlu'nu dünyaya tanıtan Ara Güler'i vefatının birinci yıl dönümünde anıyoruz." dedi.

Güler'in, Beyoğlu ve özellikle de Galatasaray Meydanı'nı dünyanın merkezi olarak nitelendirdiğini söyleyen Yıldız, "Ara Kafe'nin hemen yanı başında burada yani Galatasaray Meydanı'nda, onun erbabı olduğu fotoğrafçılık mesleğinin icrasını gerçekleştiriyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak kendisinin yakışan bir şekilde anılması ve idrak edilmesi için bir çalışma başlattık. Bugün binlerce gencimiz, burada fotoğraf çektirerek Ara Güler'i andı, anıyor ve ona rahmet diliyor. Biz de ölümünün birinci yıl dönümünde Ara Güler'i rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Güler, için "Farklı bir renkti" diyen Yıldız, "Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun ve ülkemizin önemli bir değeriydi. Eksikliğini hep hissediyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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