Ara Güler için 3 bin kişi poz verdi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesinin, Galatasaray Meydanı'nda kurduğu, "Ara Güler için gülümse, Ara Güler için fotoğraf çek" platformunda, 3 bin kişi fotoğraf çektirerek "Büyük Usta'yı" ölümünün birinci yıl dönümünde rahmetle yad etti.

Geçen yıl vefat eden Güler için hem dostları hem de bazı kuruluşlar çeşitli anma etkinlikleri düzenledi. Bu kurumlardan biri de Beyoğlu Belediyesi oldu. Beyoğlu Belediyesi, ilçeyi çok seven Güler'i anmak için Galatasaray Meydan'ına bir fotoğraf çektirme platformu kurdu. Güler'in çekmiş olduğu fotoğrafların arka fon yapıldığı platforma çıkanlar, gülümseyerek poz verip fotoğraf çektirdi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, perşembe günü ile bugün gerçekleştirilen etkinlikte 3 bin kişi poz vererek Güler'i andı. Beyoğlu Belediyesi günün anısına çekilen fotoğrafları anlık olarak kağıda bastırarak vatandaşlara hediye etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazeteci Coşkun Aral ile Güler'i bazı dostları da Galatasaray Meydanı'na gelerek hazırlanan platformda, fotoğraf çektirdi. Ardından Yıldız ve beraberindekiler, Ara Kafe'ye geçerek Güler'e ilişkin sohbet edip anılarını tazeledi.