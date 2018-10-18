Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

ÇİÇEKLERLE ANILDI



Usta fotoğrafçı Ara Güler’in ölümünden sonra Kafe Ara’da hep oturduğu masasına çiçekler bırakıldı. Usta fotoğrafçı Coşkun Aral, "Bütün insanlarla dostluk kurdu. Hayatlarından kesitler aldı, bizi eleştirdi. Büyük bir kayıp bizim için" dedi.

Dün akşam hayatını kaybeden usta fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler, İstiklal Caddesi’nde bulunan Kafe Ara’da çiçeklerle anıldı. Ara Güler’in kafeye ziyaretinde hep oturduğu masaya çiçeklerin yanı sıra yazdığı kitaplar ve fotoğrafları konuldu. Kafe Ara’da Ara Güler hakkında konuşan usta fotoğrafçı Coşkun Aral, “Bütün insanlarla dostluk kurdu. Hayatlarından kesitler aldı, bizi eleştirdi. Büyük bir kayıp bizim için. Dün yoğun bakımda kalp krizi geçirdi. Makineye bağlandığında uçak piste indiğinde telefonumu açmıştım. O andan itibaren insanlardan bana başsağlığı, geçmiş olsun telefonları gelmeye başladı. Dünyanın her tarafından sevilen bir insanmış. Çünkü insana göz seviyesinden bakan, maddi değer olarak hiçbir zaman maddiyatı ön plana almayan, insanı yaşadığı doğayla, toplumuyla, tarihiyle kabul eden ve seven bir insandı. Biz Aphrodisias’a gittiğimizde, orayı anlatırken 'Bir tarafım Roma, bir tarafım Osmanlı ve ben buradayım' diyordu. Onun için geçmiş de önemliydi, bugün de önemli, dün de önemli ama gelecek çok daha önemli. Çünkü hayatı boyunca geleceğe, gençlere büyük bir miras bırakma sorumluluğu içerisindeydi” dedi.

