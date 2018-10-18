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Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada, "22.10'da kalbi duran Ara Güler müdahale edilerek yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam ederken 23.05'te solunumu tekrar durdu, 23.20'de de hayatını kaybetti" denilmişti.

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ERDOĞAN'DAN ARA GÜLER MESAJI

ERDOĞAN'DAN ARA GÜLER MESAJI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek." mesajını paylaştı.
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ARA GÜLER KİMDİR?

ARA GÜLER KİMDİR?
16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu.
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1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti. 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı.
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1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı'na katıldı ve İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.
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1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazandı. İsviçre'de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı.1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967'de Kanada'da açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafğın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.
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1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazandı. İsviçre'de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı.1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967'de Kanada'da açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafğın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.
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Anahtar Kelimeler:
ara güler Üç Horan Ermeni Kilisesi

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