Ara Güler kimdir? Biyografisi

Ara Güler ve Kariyer Adımları

Lisede sinemaya olan ilgisinden dolayı sinema ile ilgili işlerde çalışmıştır. 1950 yılında üniversite ile beraber Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazetecilik yapmaya başlar. Henri Cartier Bresson ile tanışmasının ardından Paris Magnum Ajansı’na katılan Ara Güler, İngiltere’de yayın yapan “Photography Annual Antolojisi”nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı arasında gösterildi. Yine 1953 yılında Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne tek Türk üye olarak kabul edildi. 1954 yılında ise yeni bir iş olarak Hayat Dergisi’nde fotoğraf bölümünün şefi olur. 1958 sonrasında yurt dışı kapıları açılır ve Paris-Match, Der Stern, Time-Life dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliğine geçiş yapar. Kariyeri için en önemlilerinden biri de 1963’te Almanya’da “Master of Leica” unvanını almasıdır. Yine aynı yıl İsviçre’de yayımlanan Camera adlı dergide şahsına ait bir sayı ayrılmıştır. Bu dönemlerde ABD, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede sergiler açmıştır.

Yayınlanan ve Sergilenen Eserleriyle Ara Güler

Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Salvador Dali ve Picasso gibi birçok ünlü ile röportaj yapmış ve fotoğraflarını çekmiştir. Ara Güler eserleri dünya çapında yayınlanmış ve sergilenmiştir. 1964 yılında Mariana Nois, Amerika’da basılan “Young Turkey” yapıtında Ara Güler’in fotoğraflarını kullandı.1967 yılında Japonya’da yayım yapan “Photography of the World” adlı antolojide Richard Avedon’la beraber fotoğrafları yayınlandı. Aynı yıl Kanada’daki “İnsanların Dünyası’na Bakışlar” sergisinde eseri sergilendi. 1968 yılında ise eserleri iki sergide birden sanatseverler ile buluştu. İlki New York Modern Sanatlar Galerisi’nde açılan “Renkli Fotoğrafın On Ustası” sergisi, ikincisi de Almanya’da açılan Fotokina Fuarı’dır. 1970 yılında yine Almanya’da “Türkei” adıyla fotoğraf albümü yayımlandı. Amerika ve İsviçre’de yayımlanan sanat ve sanat tarihi ile ilgili kitaplarda fotoğraflarına yer verildi. 1971 yılında çıkan Hagia-Sophia adındaki Lord Kinross’a ait kitabın fotoğraflarını da Ara Güler çekti.