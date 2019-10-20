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Ara Güler ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Şişli Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenen törene Ara Güler’in yakınları, Güler’in asistanı Fatih Aslan, gazeteci yazar, belgeselci Nebil Özgentürk, gazeteci Coşkun Aral ve sevenleri katıldı. İlahilerin söylenmesiyle başlayan anma töreni dua okunmasıyla son buldu.

BENİM İÇİN YOLDAŞTI, ARKADAŞTI BABAYDI…
Anma törenin ardından konuşan Ara Güler’in 20 yılık asistanı Fatih Aslan, "Zaman ne kadar hızlı geldi geçti insan inanamıyor. Ara Güleri’i tanımak, Ara Güler ile iş yapmak ondan bir şeyler öğrenmek insana o kadar keyif veriyordu ki onunla birlikte çalıştığım zamanlarda inanın eve gitmek istemezdim. Aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Hiç unutamadık herhalde hiç unutamayacağız. Hayatımızda öyle derin izler bıraktı ki. Bu izler aslında hem keyifli hem de hüzünlü izler. O yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Benim için yoldaştı, arkadaştı, babaydı ben ondan hiçbir zaman patronluk görmedim. Paylaşmasını çok iyi bilen, insanları çok seven bir insandı. Bize çok büyük eserler bıraktı gitti, ruhu şad olsun” dedi.

(FOTOĞRAF)

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