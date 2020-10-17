Ara Güler ölümünün ikinci yılında anıldı! Ara Güler kimdir? Ara Güler nereli? Ara Güler kaç yaşında, neden öldü?

Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en başarılı foto muhabirleri arasında gösterilen usta foto muhabiri Ara Güler hayata veda edişinin 2. yılında anıldı. Şimdi yeniden usta fotoğrafçı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Ara Güler ne zaman öldü? Ara Güler kaç yaşında öldü? Özellikle Ara Güler ölüm tarihi merak ediliyor. Duayen foto muhabiri 2 sene önce ve 90 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Çok sayıda fotoğraf sanatçısına ve foto muhabirine ilham veren, çok sayıda başarılı ve ünlü fotoğrafa imza atan Güler 17 Ekim 2018’de yaşama veda etti. Peki, Ara Güler neden öldü? İşte ünlü foto muhabiri ile ilgili tüm merak edilenler…
16 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelene Güler, adını yakışıklı Ara olarak da tanınan Ararat Kralı Ara Geghetsik’ten aldı. Ara Güler nereli diye de merak ediliyor ve Ara Güler Ermeni mi sorusu soruluyor. İstanbul, Beyoğlu’nda Ermeni bir ailenin oğlu olarak doğan ünlü isim Türkiye Ermenisi olarak biliniyor. Henüz lise yıllarında film stüdyolarında sinema üstüne çalışarak Muhsin Ertuğrul kurslarına giden Güler, 1950 yılında gazeteciliğe başladı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Güler, 1958 senesinde Time-Life Paris-Match ve Der Stern dergilerinde foto muhabirliği yaptı. 1953 yılında Cartier Bresson ile tanıştı ve Paris Magnum Ajansına katıldı. İngiltere’deki Photography Annual Antolojisi, Güler’i Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesi olarak tanımladı ve aynı sene Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği ise kendisini tek Türk üye olarak kabul etti.1962 senesine gelindiğinde ise Güler çok az sayıda fotoğrafçıya verilmiş olan Master of Leica unvanını aldı. Ara Güler fotoğrafları çok sayıda ülkede antolojide, dergide yayımlandı ve dünya çapında çok sayıda sergide sergilendi.
Özellikle Ara Güler Salvador Dali ve fotoğrafçılara poz vermeyen Picasso ile yaptığı foto röportajlar ile büyük başarılar elde etti. Çok sayıda ünlü tarihsel kişiliğin fotoğraflarını çeken duayen fotoğrafçı, İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali ve Picasso gibi ünlü isimler ile röportajlar gerçekleştirdi ve fotoğraf çekimi yaptı. Arşivinde 2 milyondan fazla fotoğraf olan Güler’in aldığı ödüller içinde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de yer alıyor. Güler fotoğraf sanatçısı tanımlamasını kabul etmedi ve kendinden daima foto muhabiri olarak bahsetti. Güler, vefatından önce hastanede konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. 2015 yılında Ara Güler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çektiği için çok konuşulmuştu.
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