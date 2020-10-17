Ara Güler ölümünün ikinci yılında anıldı! Ara Güler kimdir? Ara Güler nereli? Ara Güler kaç yaşında, neden öldü?

Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en başarılı foto muhabirleri arasında gösterilen usta foto muhabiri Ara Güler hayata veda edişinin 2. yılında anıldı. Şimdi yeniden usta fotoğrafçı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Ara Güler ne zaman öldü? Ara Güler kaç yaşında öldü? Özellikle Ara Güler ölüm tarihi merak ediliyor. Duayen foto muhabiri 2 sene önce ve 90 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Çok sayıda fotoğraf sanatçısına ve foto muhabirine ilham veren, çok sayıda başarılı ve ünlü fotoğrafa imza atan Güler 17 Ekim 2018’de yaşama veda etti. Peki, Ara Güler neden öldü? İşte ünlü foto muhabiri ile ilgili tüm merak edilenler…

ARA GÜLER KİMDİR?

16 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelene Güler, adını yakışıklı Ara olarak da tanınan Ararat Kralı Ara Geghetsik’ten aldı. Ara Güler nereli diye de merak ediliyor ve Ara Güler Ermeni mi sorusu soruluyor. İstanbul, Beyoğlu’nda Ermeni bir ailenin oğlu olarak doğan ünlü isim Türkiye Ermenisi olarak biliniyor. Henüz lise yıllarında film stüdyolarında sinema üstüne çalışarak Muhsin Ertuğrul kurslarına giden Güler, 1950 yılında gazeteciliğe başladı.