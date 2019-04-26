Ara Güler Sergisi, Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra’da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan’da Londra Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ara Güler’in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali’de gerçekleştirilecek olan Ara Güler sergiler dizisi Londra’da muhteşem bir açılış ile başladı. Ara Güler Sergisi, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Londra Saatchi Galeri’de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile beraber medya ve sanat dünyasından 500’ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından serginin yansımaları basında da geniş yer buldu. Daha açılışı gerçekleşmeden 22 Nisan Pazartesi günü The Times’ın sayfalarında yer alan Ara Güler Sergisi, açılışının ertesi sabahında da London Live’ın geniş kapsamlı haberiyle gündeme taşındı.