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Ara Güler Sergisi, Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra’da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan’da Londra Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra’da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan’da Londra Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ara Güler’in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali’de gerçekleştirilecek olan Ara Güler sergiler dizisi Londra’da muhteşem bir açılış ile başladı. Ara Güler Sergisi, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Londra Saatchi Galeri’de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile beraber medya ve sanat dünyasından 500’ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından serginin yansımaları basında da geniş yer buldu. Daha açılışı gerçekleşmeden 22 Nisan Pazartesi günü The Times’ın sayfalarında yer alan Ara Güler Sergisi, açılışının ertesi sabahında da London Live’ın geniş kapsamlı haberiyle gündeme taşındı.

TimeOut da dünkü haberinde “Sokaktaki insandan dünyanın en önemli isimlerine uzanan muhteşem kareler” ifadeleriyle sergiyi okurlarına tavsiye etti. İngiltere’nin Art Forum, Creative Boom, All in London, Fabuk Magazine, Art Rabbit gibi önemli sanat mecralarında da yer alan sergiye basın ve sanat dünyasının ilgisi artarak devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Doğuş Grubu’nun kurucusu olduğu Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen, Ana Sponsorluğunu Halkbank ile Ziraat Bankası ve Basın Sponsorluğunu Sabah ile Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği sergilerin Resmi Havayolu ise Türk Hava Yolları.

SERGİ TAKVİMİ
Nisan 2019 - LONDRA, SAATCHI GALERİ
Mayıs 2019 - PARİS, POLKA GALERİ
Haziran 2019 - KYOTO, TOFUKUJİ TAPINAĞI
Eylül 2019 - NEW YORK, SMITHSONIAN ULUSAL AMERİKAN YERLİ MÜZESİ
Ocak 2020 - ROMA, TRASTEVERE MÜZESİ
Nisan 2020 - MOGADİŞU, T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ.

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