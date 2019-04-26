HABER

Ara Güler Sergisi, Londra'da ilk 10 etkinlikte

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı tarafından Londra'da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra'da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da Londra Saatchi Galeri'de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ara Güler'in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali'de gerçekleştirilecek Ara Güler sergiler dizisi, Londra'daki açılışla başladı.

Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Londra Saatchi Galeri'de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile medya ve sanat dünyasından 500'ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından serginin yansımaları basında da geniş yer buldu.

Açılıştan bir gün önce 22 Nisan Pazartesi günü The Times'ın sayfalarında yer alan Ara Güler Sergisi, açılışının ertesi sabahında da London Live'ın geniş kapsamlı haberiyle gündeme taşındı.

TimeOut da dünkü haberinde "sokaktaki insandan dünyanın en önemli isimlerine uzanan muhteşem kareler" ifadeleriyle sergiyi okurlarına tavsiye etti.

Açıklamada, İngiltere'nin Art Forum, Creative Boom, All in London, Fabuk Magazine, Art Rabbit gibi önemli sanat mecralarında da yer alan sergiye basın ve sanat dünyasının ilgisinin artarak devam ettiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu'nun kurucusu olduğu Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin ana sponsorluğunu Halkbank ile Ziraat Bankası, basın sponsorluğunu Sabah ile Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolunu ise Türk Hava Yolları üstlendi.

Bu ay Londra Saatchi Galeri'de sergilenen eserler, mayısta Paris Polka Galeri, haziranda, Kyoto Tofukuji Tapınağı, eylülde New York Smitshsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi, Ocak 2020'de Roma Trastevere Müzesi, Nisan 2020'de Mogadişu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği'nde sanatseverlerle buluşacak.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineriTürk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri
THY, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptıTHY, Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ara Güler sergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.