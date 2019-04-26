Ara Güler Sergisi, Londra'da ilk 10 etkinlikte

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra'da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da Londra Saatchi Galeri'de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ara Güler'in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali'de gerçekleştirilecek Ara Güler sergiler dizisi, Londra'daki açılışla başladı.

Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Londra Saatchi Galeri'de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile medya ve sanat dünyasından 500'ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından serginin yansımaları basında da geniş yer buldu.