Ara Güler sergisi Paris’te açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Sergisi, ikinci durağı olan Paris’te 23 Mayıs’ta açıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan Ara Güler sergisi, Paris Polka Galeri’de, sanat çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreniyle başladı.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de düzenlenen ve açık olduğu dönemde medya tarafından kentteki en iyi 10 etkinlik arasında gösterilen Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında Paris’te sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Paris gibi her gün yüzlerce sanat etkinliğinin gerçekleştiği bir kültür başkentinde Ara Güler Sergi açılışımızı son derece üst düzey bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi’nin hikayesi aslında bizim hepimizin hikayesidir. Ara Güler, tüm dünya fotoğraf sanatı açısından son derece önemli bir sanatçı, böyle nitelikli etkinlikleri yine Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle bundan böyle Paris’te de çoğaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir’dan Nazım Hikmet’e, Aşık Veysel’den Salvador Dali’ye, Henri Cartier-Bresson’dan Brigitte Bardot’ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in 1950’lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris’ten sonra sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da gerçekleştirilecek.