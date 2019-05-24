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Ara Güler Sergisi Paris'te açıldı

24.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

"Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurmaya çalışın"... Böyle bakardı hayata Ara Güler. Geçen yıl Ekim ayında, 90 yaşında, birbirinden mükemmel kareler bırakarak hayata veda etti. Şimdi o kareler, dünya başkentlerinde binlerce kişiyle buluşuyor

Ara Güler Sergisi Paris'te açıldı

"Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurmaya çalışın"

Böyle bakardı hayata Ara Güler. Böyle bakınca da hayattan, hele de İstanbul'dan mükemmel kareler yakalayarak bunu bütün dünyayla paylaştı. Onun yakaladığı renk ve ışıklar dünyada çok az sayıda fotoğraf sanatçısına nasip oldu. Geçtiğimiz yıl, Ekim ayında, 90 yaşında, birbirinden mükemmel kareler bırakarak hayata veda etti. Şimdi o kareler, dünya başkentlerinde binlerce kişiyle buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın, Doğuş Grubu tarafından kurulan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi işbirliği ile dünya yolculuğuna çıkan serginin ikinci durağı Paris oldu. Fotoğraf sanatçılarının ünlü galerisi Polka'da yapılan açılışa Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ve Fransız fotoğrafçılar, siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önsöz yazdığı ve gidilen ülkenin diline çevirilen albüm kitabı da katılımcılara hediye edildi. Serginin açılışına katılmak için Türkiye'den de çok sayıda önemli isim geldi.

Sergiye ilişkin detayları VOA Türkçe'ye anlatan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin Ara Güler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, "Ara Güler'in eserlerini yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla" böylesine büyük çaplı ve dünyayı dolaşacak bir sergi kurgulamaya karar verdiklerini söyledi.

Serginin gideceği noktaları ve zamanlamasını "stratejik bir bakışla" kararlaştırdıklarını da anlatan Alptekin, "Önce Londra'dan sanatın merkezindan başladık. Londra'da 20 gün kaldıktan sonra, yine bir sanat başkenti Paris'e geldik. Buradan sonra yeniden çok önemli stratejik bir noktaya gidiyoruz. G20 zirvesi sırasında sergimiz Kyoto'da olacak. Tüm dünya liderlerinin Japonya'da olduğu dönemde, tarihi Tofukuji tapınağında sergilenecek. Sonra yeniden stratejik bir noktaya gidiyoruz. BM Genel Kurulu'nun olduğu sırada New York'ta Smithsonian'da, Wall Street'in göbeğinde, daha da geniş bir seçkiyle sergimizi açacağız. Ardından Roma ve Mogadişu'ya gideceğiz. Ama bu arada talepler var, bizden diğer başkentlerde de bu sergiyi açmamızı istiyorlar. Her an zincirimize yeni bir halka eklenebilir. 23 Nisan 2019'da Londra'da başlayan yolculuğumuz, 2020 Mayıs ayında Mogadişu'da son bulacak" diye konuştu.

Her kentte ayrı bir seçim

Her sergide İstanbul fotoğraflarına, o ülkenin sanat, edebiyat, sinema dünyasının önemli isimleri ile o ülkelerde yaşayan, iz bırakan Türk sanatçılara ait fotoğraflar da ekleniyor.

Sergideki fotoğrafların seçimini yapan ve Ara Güler'in eserlerinin telif hakına sahip olan Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, VOA Türkçe'ye fotoğraf seçim sürecini anlattı:

"Doğuş grubu olarak Ara Güler arşiv ve araştırma merkezini kurduk, ardından Ara Güler müzesinin açılışını yaptık. Bu iki kurum da, topluma açık bir kurum olarak çalışıyor. Girişler ücretsiz. Ara Bey de sağlığında her iki kuruluşta da yanımızdaydı. Keyfini çıkardı, o yüzden çok mutluyuz. Ara Bey, hiçbir zaman kendisine fotoğraf sanatçısı demedi. Kendisine hep foto muhabiri derdi. Ama bu tabii isminin dünyanın en önemli fotoğrafçılarından birisi olarak isminin geçmesine engel olamadı. O dünyaca ünlü büyük bir isim. Ve elimizde inanılmaz bir arşiv var. Onları dijital ortama dönüştürerek önümüzdeki nesillere büyük bir miras devretmek istiyoruz. Bu sergi çerçevesinde de, bu engin arşiv içinden, her kente göre fotoğraflar seçiyoruz. O ülkeye ve sanatçılarına, bizden gidip o ülkede yaşayan sanatçılara ait eserleri öne çıkarıyoruz" dedi.

Dali, Cartier, Abidin Dino, Yaşar Kemal...

Polka Galeri'nin ilk katındaki salonda, ünlü sanatçılar Henri Cartier Bresson, Salvador Dali, Brigitte Bardot'nun artık dünyaca tanınan porte fotoğrafları, kendi ellerini Kardinal ellerine benzeten ünlü ressam Abidin Dino'nun Kardinal Sokağı önündeki fotoğrafı, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal ve Bedri Rahmi gibi Paris'i mekan tutan dev Türk sanatçılarının portreleri ile yan yana sergilendi.

İkinci katında ise artık kültür mirasına dönüşen İstanbul fotoğrafları yer aldı. Haliç, Galata, Karaköy, Kumkapı, hele hele de, Şehzadebaşı'nın 60 yıl önceki, o görkemli ışık gölge oyunları arasındaki unutulmaz fotoğrafı izleyicilerden büyük ilgi gördü....

Sanat eleştirmeni Prof. Hasan Bülent Kahraman sergiyi gezerken, fotoğraflarla ilgili bilgileri ve Ara Güler ile fotoğraflar üzerine yaptıkları sohbetleri aktardı.

Serginin Londra gösterimi, kentin en önemli 10 sanat etkinliği arasında yer almış. Paris'teki sergisi ise, Paris'in sanat mahallesi Marais'de, fotoğraf dünyasının ünlü galerilerinden Polka'da sergileniyor. Sergi bundan sonraysa Japonya'da G 20 zirvesinin de yapildigi tarihte Kyoto kentinde açılacak.

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