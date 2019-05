Ara Güler Sergisi Paris'te açıldı

"Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurmaya çalışın"

Sergiye ilişkin detayları VOA Türkçe'ye anlatan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin Ara Güler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, "Ara Güler'in eserlerini yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla" böylesine büyük çaplı ve dünyayı dolaşacak bir sergi kurgulamaya karar verdiklerini söyledi.

Serginin gideceği noktaları ve zamanlamasını "stratejik bir bakışla" kararlaştırdıklarını da anlatan Alptekin, "Önce Londra'dan sanatın merkezindan başladık. Londra'da 20 gün kaldıktan sonra, yine bir sanat başkenti Paris'e geldik. Buradan sonra yeniden çok önemli stratejik bir noktaya gidiyoruz. G20 zirvesi sırasında sergimiz Kyoto'da olacak. Tüm dünya liderlerinin Japonya'da olduğu dönemde, tarihi Tofukuji tapınağında sergilenecek. Sonra yeniden stratejik bir noktaya gidiyoruz. BM Genel Kurulu'nun olduğu sırada New York'ta Smithsonian'da, Wall Street'in göbeğinde, daha da geniş bir seçkiyle sergimizi açacağız. Ardından Roma ve Mogadişu'ya gideceğiz. Ama bu arada talepler var, bizden diğer başkentlerde de bu sergiyi açmamızı istiyorlar. Her an zincirimize yeni bir halka eklenebilir. 23 Nisan 2019'da Londra'da başlayan yolculuğumuz, 2020 Mayıs ayında Mogadişu'da son bulacak" diye konuştu.