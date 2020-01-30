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Ara Güler sergisi Roma’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, beşinci durağı olan Roma’da 29 Ocak’ta açıldı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2018 yılında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan sergi, 2019 Nisan ayında Londra Saatchi Galeri, Mayıs’ta Paris Polka Galeri, G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu döneminde New York’ta Alexander Hamilton Custom House’da açılmış ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.3 Mayıs tarihine kadar Roma’da Trastevere Müzesi’nde açık kalacak olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi’nin ön izlemesi 29 Ocak sabahı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, beşinci durağı olan Roma’da 29 Ocak’ta açıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2018 yılında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan sergi, 2019 Nisan ayında Londra Saatchi Galeri, Mayıs’ta Paris Polka Galeri, G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu döneminde New York’ta Alexander Hamilton Custom House’da açılmış ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.
3 Mayıs tarihine kadar Roma’da Trastevere Müzesi’nde açık kalacak olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi’nin ön izlemesi 29 Ocak sabahı gerçekleştirildi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin tarafından basın mensuplarına Ara Güler ve serginin önceki durakları hakkında bilgi verildi.
Ön izlemenin ardından, akşam resmi açılış töreni gerçekleşen sergiye gerek İtalyan basını gerekse sanatseverler yoğun ilgi gösterdiler. Törende Esenli ve Alptekin’in yanı sıra, Roma Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo ve Kültür Varlıkları Kurul Başkanı Maria Vittoria Marini Clarelli de yaptıkları kısa konuşmalarda Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Açılışa ayrıca Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalyan Milletvekili Valentino Valentini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Başdanışmanı Debora Lepre, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Ferrero Roche Türkiye Başkanı Aldo Kaslowski’nin yanı sıra Roma’nın iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Ziyaretçiler, serginin herkesi İstanbul’a seyahat etmek konusunda heyecanlandıracağını vurgularken, aynı zamanda Ara Güler’in çalışmaları ve hayatı ile ilgili detaylı bilgi almaya çalıştılar.
Roma’da tarihi şehrin merkezinde hem kent sakinlerinin hem de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trastevere Müzesi’nde yer alan sergide, Ara Güler’in 1950’ler ve 60’lardan İstanbul fotoğraflarının yanı sıra, aralarında Federico Fellini, Antonio Tabucchi, Bernardo Bertolucci, Sophia Loren gibi isimlerin de bulunduğu portreler seçkisi ön plana çıkıyor.

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