Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ara Güler'e ilişkin, "Bu ülkenin bir büyük ismi Yaşar Kemal, 'Onun fotoğrafları büyük bir Anadolu destanıdır' demişti. Sadece fotoğrafları değil o da başlı başına Anadolu destanıydı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 17 Ekim'de yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen törende, duayen foto muhabirinin her ne kadar sanatçı olarak tanımlamasa da imzasını attığı her çalışmanın sanat eseri olduğunu söyledi.

Ara Güler'in Türkiye'nin gurur kaynağı ve markası olduğunu aktaran Ersoy, "Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından birisi olarak nitelendirildi. Tarihte çok az insana atfedilen 'Leica üstadı' unvanını aldı. Ülkemizin yaratıcı fotoğrafçılığının uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisiydi. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı, onun elinden fotoğraflandırıldı." ifadelerini kullandı.