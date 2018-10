Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 17 Ekim'de yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen törende, duayen foto muhabirinin her ne kadar sanatçı olarak tanımlamasa da imzasını attığı her çalışmanın sanat eseri olduğunu söyledi.

İstanbul ve Mimar Sinan'ın eserlerinin Ara Güler için apayrı bir yeni olduğunu aktaran Ersoy, "Memleketiydi İstanbul. Hep orada yaşamak istedi. Başka hiçbir yere gitmedi. Çünkü hatıraları oradaydı. 'Hatıraların olduğu yere memleket denir.' derdi. İstanbulluydu, bir tarafı Osmanlıydı, kendi tanımlamasıyla. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Objektifi ile tarih yazdı, eserleriyle yaşayacak' diyor. Fotoğrafın ötesindeki adı için 2 milyona yakın kare, her biri sanat eseri, her biri başyapıt niteliğinde. Kendi deyimiyle geçmişten geleceğe ayna tutan büyük usta eserleriyle sonsuza dek yaşayacak." diye konuştu.

- "Fotoğraflarıyla tarihi zapt etti"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin en önemli değerlerinden birini uğurladığını kaydederek, "Fotoğraflarıyla tarihi zapt etti. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi olan bir derviş gibi yaşadı ve ömür sermayesini bir mücevher gibi işledi. AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız adına, AK Parti yönetimi adına milletimize ve bütün insanlığa başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Ara Güler, sadece bakmıyor, görüyordu, yüreğiyle görüyordu"

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de Ara Güler'in ölümü dolaysıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Her şehrin, her devrin, her zamanın sanatçıları vardır, mimarları vardır, şairleri vardır, romancıları vardır, ressamları vardır. Onlar bulundukları şehre, yaşadıkları zamana değer katarlar, o şehrin, o ülkenin değerlerinde pay sahibidirler. İşte İstanbul'u İstanbul yapan değerlerden sevgili Ara Güler'i uğurlamak için buradayız. Konu üç imparatorluğa başkentlik, bir büyük kültüre, kültürel çeşitliliğe ev sahipliği yapmış İstanbul olunca İstanbul'u İstanbul yapan şairleri hatırlamamak mümkün değil. Şair Nedim'den Nazım Hikmet'e, Nazım Hikmet'ten Bedri Rahmi'ye, Orhan Veli'ye, Cemal Süreyya'ya kadar. Ara Güler, İstanbul'un son şairiydi. Büyük usta, sanatçı denilmesini kabul etmiyordu. 'En kolay iş fotoğrafçılıktır. En kolay şekilde sanatçı olmak istiyorsanız fotoğrafçı olunuz, sıkıysa gidin müzisyen olun' derdi. Bunda belki biraz tevazu vardı ama bunun ötesinde bence karşısındaki insandan bakmakla görmek arasındaki farkı fark etmesini, onu anlatmasını, onu irdelemesini isteyen bir talep de vardı. Ara Güler, sadece bakmıyor, görüyordu, yüreğiyle görüyordu."