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Ara Güler vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:47 | Son Güncelleme

Ara Güler vefat etti

İSTANBUL (AA) - Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.

Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi.

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