ARA GÜLER'İN CENAZESİ BEYOĞLU'NDAKİ KİLİSEYE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin çıkarılması

-Kilisiden görüntü

-Detaylar

