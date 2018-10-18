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ARA GÜLER'İN CENAZESİ BEYOĞLU'NDAKİ KİLİSEYE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA 90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi Görüntü Dökümü: -Cenaze aracının gelişi -Cenazenin çıkarılması -Kilisiden görüntü -Detaylar  

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi

Görüntü Dökümü:
-Cenaze aracının gelişi
-Cenazenin çıkarılması
-Kilisiden görüntü
-Detaylar

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