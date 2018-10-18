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ARA GÜLER'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA 90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak cenaze aracına konuldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak cenaze aracına konuldu. Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-Cenaze aracının gelişi
-Cenazenin konulması
-Aracın gidişi
-Detaylar

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