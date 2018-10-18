ARA GÜLER'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak cenaze aracına konuldu. Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin konulması

-Aracın gidişi

-Detaylar

