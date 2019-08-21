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Ara Güler’in gözünden Bursa

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle düzenlenen ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı.Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’ ile göz kamaştırdı.

Ara Güler’in gözünden Bursa

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle düzenlenen ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı.
Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’ ile göz kamaştırdı. Geçen yıl hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısının tarihi şehir Bursa için çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Fetih Müzesi’nde anlamlı bir kültürel faaliyete ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Erdönmez, “Kasım ayında hizmete giren Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehrimizin tarihine ışık tutan büyük bir kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak kabul edilen Ara Güler’in objektifinden, 1970 yılından 2000 yılına kadar olan dönemin Bursa’sını göreceğiz. Birbirinden değerli 15 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi, 1 ay boyunca ziyarete açık olacak” dedi
Büyük ustanın objektifinden Bursa’yı görmenin büyük bir şans olduğunu vurgulayan Hasan Hüseyin Erdönmez, “İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yapan Ara Güler, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın da fotoğraflarını çekmişti. Dünyada iz bırakan kişileri, yerleri, olayları fotoğraflarla ve bıraktığı derin izlerle tarih arşivine taşıyabilen usta, bugün de bizim hâtıralarımızı, çocukluğumuzu ve özlediğimiz Bursa’yı yeniden yaşatacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel yolculuğa davet ediyorum” diye konuştu.
Bursa fotoğraflarını, 2013 yılındaki bir ziyaret sırasında Ara Güler’den aldıklarını dile getiren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez ise, “Ara hocam, başka bir gözle ve mantıkla, topluma farklı bir felsefeden bakıyordu. Dolayısıyla bu fotoğraflar sadece objektiften çıkmış fotoğraflar değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı ve ufku anlatan bir koleksiyon. Sergiyi gezdikten sonra inanıyorum ki, o güzel Bursa’yı, yani 1970’li yılların Bursa’sını bazen özleyeceğiz, bazen de arayacağız” dedi.
Konuşmalarının ardından açılış kurdelasını kesen protokol, vatandaşlar ile sergide yer alan eserleri inceledi.

Ara Güler’in gözünden Bursa

Ara Güler’in gözünden Bursa

Ara Güler’in gözünden Bursa

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