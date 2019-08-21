Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa

Geçen yıl vefat eden duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in tarihi şehir Bursa'da çektiği 15 eser, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenledikleri "Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi"nin açılışında, 2013 yılında ziyaret ettikleri Güler'den kentte çektiği fotoğrafları istediklerini söyledi.

Vakıf olarak, Bursa ziyaretlerinde çektiği 15 fotoğrafı Güler'den aldıklarını ifade eden Erdönmez, şöyle konuştu:

"Ara hocam, başka bir gözle ve mantıkla, topluma farklı bir felsefeden bakıyordu. Dolayısıyla bu fotoğraflar sadece objektiften çıkmış fotoğraflar değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı ve ufku anlatan bir koleksiyon. Sergiyi gezdikten sonra inanıyorum ki o güzel Bursa'yı, yani 1970'li yılların Bursa'sını bazen özleyeceğiz, bazen de arayacağız."

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez de Güler'in dünyanın en iyi 7 fotoğraf sanatçısından biri kabul edildiğini belirtti.