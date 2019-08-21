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Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergide, Ara Güler'in 1970'ten 2000'li yıllara kadar kenti ziyaretlerinde çektiği 15 fotoğraf yer alıyor

Geçen yıl vefat eden duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in tarihi şehir Bursa'da çektiği 15 eser, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenledikleri "Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi"nin açılışında, 2013 yılında ziyaret ettikleri Güler'den kentte çektiği fotoğrafları istediklerini söyledi.

Vakıf olarak, Bursa ziyaretlerinde çektiği 15 fotoğrafı Güler'den aldıklarını ifade eden Erdönmez, şöyle konuştu:

"Ara hocam, başka bir gözle ve mantıkla, topluma farklı bir felsefeden bakıyordu. Dolayısıyla bu fotoğraflar sadece objektiften çıkmış fotoğraflar değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı ve ufku anlatan bir koleksiyon. Sergiyi gezdikten sonra inanıyorum ki o güzel Bursa'yı, yani 1970'li yılların Bursa'sını bazen özleyeceğiz, bazen de arayacağız."

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez de Güler'in dünyanın en iyi 7 fotoğraf sanatçısından biri kabul edildiğini belirtti.

Sanatseverlerin sergide, fark edilmeyen ancak hayatı güzelleştiren ayrıntıları, şehrin ruhunu, yaşamın ritmini fotoğrafa yansıtabilen büyük usta Güler'in objektifinden eski Bursa'yı göreceğini dile getiren Erdönmez, şunları kaydetti:

"Ara Güler'in gözüyle 1970'ten 2000'li yıllara kadar olan dönemde Bursa'yı anlatan fotoğraf sergisi bir ay boyunca müzemizde sizlerle buluşacak. Böyle büyük bir ustanın objektifinden şehrimizi görmek aslında büyük bir şans. Dünyada iz bırakan kişileri, yerleri, olayları fotoğraflarla ve bıraktığı derin izlerle tarih arşivine taşıyabilen büyük usta, bugün de bizim anılarımızı, çocukluğumuzu ve özlediğimiz Bursa'yı yeniden yaşatacak."

Daha sonra katılımcılar, kurdele kesilerek açılan sergideki eserleri inceledi.

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