ARA GÜLER'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in ölümüne ilişkin tedavi gördüğü Şişli Florance Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker hastane önünde açıklama yaptı. Özçeker, "Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle
tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde devam ederken, kalp ve solunum durması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir" dedi. Hastane önünde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, foto muhabiri Coşkun Aral da açıklama yaptı.
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