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Ara Güler'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne kaldırıldı.

Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybeden Güler'in cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı.

Ara Güler'in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü.

Cenaze törenine ilişkin detayların gün içinde netleşeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ara güler Üç Horan Ermeni Kilisesi

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