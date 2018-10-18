Ara Güler'in vefatı

GİRESUN (AA) - Duayen foto muhabiri Ara Güler'in hayatını kaybetmesi, ailesinin memleketi Giresun Şebinkarahisar'da da üzüntüyle karşılandı.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada tanınmış çok önemli bir ismi kaybettiklerini, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı dilediğini söyledi.

Yılancı, böylesine önemli bir fotoğrafçı ve gazetecinin aslen Şebinkarahisarlı olmasından her zaman gurur duyduklarını vurgulayarak, "İlçe halkı olarak bizler de Ara Güler'in hayat kaybetmesinden dolayı üzüntülüyüz. Şebinkarahisar ve Türkiye çok çok önemli bir değerini kaybetti." dedi.

Güler ve ailesinin, Şebinkarahisar'ı hiç unutmadığına işaret eden Yılancı, son olarak duayen ismi 2010 yılında ağırladıklarını ve kendisinin bölge halkıyla hasret giderme fırsatı bulduğunu söyledi.

Belediye olarak 2010 yılında Ara Güler'in isminin yaşatılması için adının bir caddeye verildiğini ve Ara Güler müzesi oluşturmak istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ara Güler, Şebinkarahisar için çok önemli bir isim. Belediye olarak adını yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin en önemli caddelerinden birisine 2010 yılında adını vermiştik, projelerimizden birisi de Ara Güler müzesi. Kendisine ait fotoğraflar ve eşyalardan oluşacak. Bu yöndeki girişimlerimiz bir süredir devam ediyor."

Yılancı, en kısa zamanda müze projesini tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

