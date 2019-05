"Ara Güler'le Göz Göze: Türkiye'den Sanatçı Portreleri" sergisi

Akhan, Ara Güler'i insanlık ve Türkiye’nin mirası şeklinde tanımlayarak, "Türkiye'de ilk kez bir üniversitenin çatısı altında güzel sanatların kol kanat gerdiği bir Ara Güler sergisi açtık. Biz bu tanıtımı mümkün olduğunca her alanda her platformda yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

Güler, 1962'de Almanya'da Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi, onunla ilgili özel sayı yayımladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan Picasso Metamorphose et Unite adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti. Güler'in Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise "Thames&Hudson" Yayınevleri tarafından "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adı ile yayımlandı.