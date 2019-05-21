İSTANBUL (AA) - Işık Üniversitesi ile Ara Güler Müzesi tarafından gerçekleştirilen "Ara Güler'le Göz Göze: Türkiye'den Sanatçı Portreleri" sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Prof. Balkan Naci İslimyeli'nin üstlendiği serginin açılışı, Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yer alan Galeri Işık Maslak'ta gerçekleştirildi. İslimyeli, açılışta, fotoğrafın bir mucize olduğunu ifade ederek, "Fotoğraf bugün var olan ama yarın kaybolacak olan şeyin kaydıdır. Bir tür belgeliktir. Toplumsal ve küresel bir hafızanın yapıcı taşlarından biridir. Fotoğraf sadece tanıklık etmez yaşanan güne. Kanıtlar getirir, belgeler sunar ama her belge gibi bu tanıklığın bir bilgelik katına sıçraması için Ara Güler gibi sanatçıların olması lazım. Görsel bilgiyi bilgelik katına ancak böyle sanatçılar yükseltebilir." dedi. Ara Güler'in bugün çoğu hayatta olmayan sanatçıların fotoğraflarını onlarla dostluk kurarak çektiğini aktaran İslimyeli, şunları kaydetti: "Soğuk bir kamerayla sıcak bir yüz çekemezsiniz. Ara Güler İstanbul'u da bir insan gibi çekmiştir. Bütün sevgisiyle kente bakar ve kent de ona sevgiyle dönüş yapar. Bütün bunlar Ara Güler'in alçak gönüllü dediğimiz hatta kendini reddeden bilgeliği içinde sevgiyle dünyaya bakışının örnekleridir."

- "Ne mutlu bize ki bu topraklardan Ara Güler geçti" Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan da Ara Güler Müzesi'nde 2 milyona yakın negatifiyle bir Ara Güler arşivi oluşturduklarını söyledi. Akhan, Ara Güler'i insanlık ve Türkiye’nin mirası şeklinde tanımlayarak, "Türkiye'de ilk kez bir üniversitenin çatısı altında güzel sanatların kol kanat gerdiği bir Ara Güler sergisi açtık. Biz bu tanıtımı mümkün olduğunca her alanda her platformda yapmak istiyoruz." diye konuştu. Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ise, "Ara Güler ve burada sergilenen portreler kültür ve sanatta ne denli bereketli topraklar üzerinde yaşadığımızın da bir göstergesidir. Ara Güler'in yaşamının ve eserlerinin özellikle öğrencilerimiz için ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Ne mutlu bize ki bu topraklardan Ara Güler gibi bir usta geçti." ifadelerini kullandı. Açılışın ardından sergide emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı. Yirmi dört Türk sanatçının 67 portresinden oluşan sergi, 29 Ağustos'a kadar izlenebilecek. - Ara Güler kimdir?

Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Güler, 1962'de Almanya'da Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi, onunla ilgili özel sayı yayımladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan Picasso Metamorphose et Unite adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti. Güler'in Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise "Thames&Hudson" Yayınevleri tarafından "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adı ile yayımlandı.