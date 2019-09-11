HABER

Ara Malikian'dan İzmir Fuarı'nda konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

İZMİR Enternasyonel Fuarı'ndaki etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Ara Malikian konser verdi.

Ara Malikian'dan İzmir Fuarı'nda konser

Kahraman DURAK / İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonel Fuarı'ndaki etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Ara Malikian konser verdi.
Çim konserleri kapsamında Kültürpark’ta sahne alan Ermeni asıllı Lübnan doğumlu Ara Malikian, kemanda dünyanın en nitelikli isimleri arasında yer alıyor. Sahne performansı ve kendisine özgü tarzı ile dikkat çeken Malikian, 2017 yılında 200'ün üzerinde konser vererek dünyadaki hayranlarıyla bir araya geldi. Gelecek 2 yıl içerisindeki konser biletlerinin tükendiği belirtilen Malikian, İzmir'deki konserinde müzik tutkunlarını unutulmaz anlar yaşattı. Çim alanı dolduran binlerce kişi tarafından izlenen Malikian ve ekibi, 2 saatlik konser performansıyla alkışlandı.
Konserinde zaman zaman Türkçe konuşan Malikian, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Malikian daha önce Şanlıurfa'ya gittiğini, orada keman çaldığını söyledi. Malikian konserin sonunda tüm hayranlarına teşekkür etti
KONSER İÇİN KANADA'DAN İZMİR'E GELDİ
Ara Malikian'ın konserinde 11 bin kilometre uzaktan gelen bir hayranı da vardı. Kanadalı Luset Dukanikef (65), ülkesi, Paris ve diğer ülkelerdeki Malikian'ın konserleri için bilet bulamayınca, halk konseri için İzmir Fuarı'na geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ara Malikian'dan İzmir Fuarı'nda konserAra Malikian'dan İzmir Fuarı'nda konserAra Malikian'dan İzmir Fuarı'nda konserAra Malikian'dan İzmir Fuarı'nda konser

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.