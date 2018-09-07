Ara Seçimler Kongre'deki Dengeleri Değiştirebilir

Başkan Trump, başkanlığının geleceğinin yönünü belirleyecek Kasım seçimlerinden önce katıldığı kampanyalarda giderek daha çatışmacı bir tavır sergiliyor.

Trump, Kasım'da kömür madencisi Kevin Abbott gibi destekçilerine güveniyor: ”Trump'ın inandıklarına inanıyorum. İnsanlar engellemekten vazgeçerlerse Trump'ın çok güzel işler çıkaracağından eminim. Şimdiden çok şey başardı.”

Ancak Trump'ın başkanlığı, Demokratlar'ı da harekete geçirdi. Sınır duvarı ve ek vergi kesintileri gibi bazı icraatların önünü kesmeye çalışan Demokratlar, Kasım'da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamaya kararlı.

Trump'a karşı muhalefetin başını çekenlerden biri de eski başkan adayı SenatörBernie Sanders: ”İnsanlar ayaklanıyor, mücadele ediyor. Bu ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatını hep birlikte değiştirecekler.”

George Washington Üniversitesi'nden Lara Brown'a göre tarih, Demokratlar'ın yanında: ”Genel duruma baktığımızda çok tipik bir ara seçim atmosferi oluştuğunu görüyoruz. Geçmişte de tanık olduğumuz gibi başkanın partisinin durumu iyi değil. Kamuoyu, ara seçimleri başkanın güç ve yetkilerini kontrol altına almak için bir fırsat olarak değerlendirir.”