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Ara Seçimler Kongre'deki Dengeleri Değiştirebilir

07.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Amerikalı seçmenler Kongre'nin yeni üyelerini seçmek üzere iki ay sonra sandık başına gidecek. Ara seçimler aynı zamanda birçok tartışmanın da odağında yer alan Donald Trump'ın başkanlığı açısından bir sınav niteliği taşıyor. Kasım'da hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk el değiştirebilir

Ara Seçimler Kongre'deki Dengeleri Değiştirebilir

Başkan Trump, başkanlığının geleceğinin yönünü belirleyecek Kasım seçimlerinden önce katıldığı kampanyalarda giderek daha çatışmacı bir tavır sergiliyor.

Trump, Kasım'da kömür madencisi Kevin Abbott gibi destekçilerine güveniyor: ”Trump'ın inandıklarına inanıyorum. İnsanlar engellemekten vazgeçerlerse Trump'ın çok güzel işler çıkaracağından eminim. Şimdiden çok şey başardı.”

Ancak Trump'ın başkanlığı, Demokratlar'ı da harekete geçirdi. Sınır duvarı ve ek vergi kesintileri gibi bazı icraatların önünü kesmeye çalışan Demokratlar, Kasım'da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamaya kararlı.

Trump'a karşı muhalefetin başını çekenlerden biri de eski başkan adayı SenatörBernie Sanders: ”İnsanlar ayaklanıyor, mücadele ediyor. Bu ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatını hep birlikte değiştirecekler.”

George Washington Üniversitesi'nden Lara Brown'a göre tarih, Demokratlar'ın yanında: ”Genel duruma baktığımızda çok tipik bir ara seçim atmosferi oluştuğunu görüyoruz. Geçmişte de tanık olduğumuz gibi başkanın partisinin durumu iyi değil. Kamuoyu, ara seçimleri başkanın güç ve yetkilerini kontrol altına almak için bir fırsat olarak değerlendirir.”

Brookings Enstitüsü'nden Bill Galston, Kongre'nin bir ya da iki kanadının birden Demokrat Parti'ye geçmesinin Trump açısından bir sorun olacağı görüşünde.

Galston: ”Demokratlar'ın çoğunluğu kazanması, yasalarda artık sadece Cumhuriyetçiler’in imzasının olmayacağı anlamına gelir. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar denetim mekanizmasını da kontrol altına alır” diyor.

Eski danışmanlarından Steve Bannon dahil Trump'ın birçok müttefiki, ara seçimleri Trump'a yönelik bir referandum olarak görüyor.

Gallup'tan anketçi Frank Newport da, Trump'ın her iki parti açısından da ara seçim kampanyalarının odağında yer aldığını söylüyor: ”Cumhuriyetçiler Trump'a arka çıkacak. 'Bana oy verin çünkü eğer Demokratlar Kongre'yi ele geçirirse Trump'ı görevden azletmek için harekete geçecek,' diyecekler. Demokratlarsa Trump'ın icraatlarına karşı çıkarak destek toplamaya çalışacak. Trump bu nedenle seçimlerin odak noktası.”

Demokratlar Temsilciler Meclisi'nden çoğunluğu ele geçirmeye yetecek sandalye kazanmayı amaçlarken Cumhuriyetçiler'in Senato'daki çoğunluğu koruması bekleniyor.

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