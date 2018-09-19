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Ara Seçimler Senato’daki Dengeleri Değiştirir mi?

19.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Reuters/Ipsos/UVA tarafından yapılan anket Senato yarışının Demokratlar için karışık bir resim ortaya koyduğunu gösterdi. Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmesi için sadece 2 sandalye kazanmaları yeterli. Texas, Florida, Arizona ve Nevada en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletler arasında yer alıyor

Ara Seçimler Senato’daki Dengeleri Değiştirir mi?

Reuters/Ipsos/UVA tarafından yapılan anket Senato yarışının Demokratlar için karışık bir resim ortaya koyduğunu gösterdi.

Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmesi için sadece 2 sandalye kazanmaları yeterli.

Ancak Demokratlar Trump’ın 2016’da kazandığı 10 eyaletteki koltuklarını da korumak zorunda. Senato seçimlerinde Texas, Florida, Arizona ve Nevada en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletler arasında yer alıyor.

Anket Arizona ve Florida’da başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.

Ankete göre Texas’ta Demokrat aday Beto O’Rourke Cumhuriyetçi Ted Cruz’un 2 puan önünde. Arizona’da da Kyrsten Sinema, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Martha McSally’nin 3 puan önünde.

Anketteki yanlışlık payı hesaba katıldığında adayların neredeyse aynı oranda desteğe sahip olduğu düşünülüyor.

O’Rourke’un kazanması durumunda çeyrek asırdır Texas’tan Senato’ya giden ilk Demokrat temsilci olacak.

UVA’dan Larry Sabato, bunun olabileceğini belirtiyor.

Diğer anketler ise Cruz’u O’Rourke’un önünde gösteriyor. Quinnipiac Üniversitesi anketine göre Cruz 9 puan önde.

Anket Florida’nın Cumhuriyetçi valisi Rick Scott’ı Demokrat Senatör Bill Nelson karşısında 1 puan önde gösteriyor. Nelson, Trump’ın 2016’da kazandığı eyaletlerde koltuğunu korumaya çalışan 10 Demokrat’tan biri.

Anket Demokrat Tallahassee Belediye Başkanı Andrew Gillum’u ise Florida valiliği yarışında Cumhuriyetçi Ron DeSantis karşısında 6 puan önde gösteriyor.

Eğer Gillum kazanırsa Florida’nın ilk siyah valisi olacak.

Anket ayrıca Nevada senatörü Dean Heller’ın da Demokrat rakibi Jacky Rosen’in 3 puan önünde olduğunu gösteriyor.

Nevada’yı 2016 başkanlık seçiminde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton kazanmıştı.

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