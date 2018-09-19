Ara Seçimler Senato’daki Dengeleri Değiştirir mi?

Reuters/Ipsos/UVA tarafından yapılan anket Senato yarışının Demokratlar için karışık bir resim ortaya koyduğunu gösterdi.

Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmesi için sadece 2 sandalye kazanmaları yeterli.

Ancak Demokratlar Trump’ın 2016’da kazandığı 10 eyaletteki koltuklarını da korumak zorunda. Senato seçimlerinde Texas, Florida, Arizona ve Nevada en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletler arasında yer alıyor.

Anket Arizona ve Florida’da başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.

Ankete göre Texas’ta Demokrat aday Beto O’Rourke Cumhuriyetçi Ted Cruz’un 2 puan önünde. Arizona’da da Kyrsten Sinema, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Martha McSally’nin 3 puan önünde.

Anketteki yanlışlık payı hesaba katıldığında adayların neredeyse aynı oranda desteğe sahip olduğu düşünülüyor.

O’Rourke’un kazanması durumunda çeyrek asırdır Texas’tan Senato’ya giden ilk Demokrat temsilci olacak.

UVA’dan Larry Sabato, bunun olabileceğini belirtiyor.

Diğer anketler ise Cruz’u O’Rourke’un önünde gösteriyor. Quinnipiac Üniversitesi anketine göre Cruz 9 puan önde.