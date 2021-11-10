“Ara Seçimlerde Demokratların Cezalandırılma Riski Bu Kez Fazla”

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği TUSİAD Amerika Temsilcisi Barış Ornarlı’ya göre Amerikalı seçmen, Virginia’da kaybeden, New Jersey’de ise kıl payı kazanan Demokrat Parti’ye ve Biden yönetimine çok ciddi mesaj verdi. Pandeminin yarattığı ekonomik kırılma ve etkilerinin devam ettiğine dikkat çeken Ornarlı, Demokratlar’ın 2020 zaferinin arkasında Trump’a duyulan tepki olduğunu belirtiyor.

TUSİAD yetkilisi Ornarlı, Biden’a destek kaybının Ağustos ayında Afganistan’dan çekilmeyle birlikte başladığını ve o sürecin olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini, makasın giderek açıldığını vurguluyor. ABD’de her ara seçimlerde iktidar partisinin oy kaybettiğini hatırlatan Ornarlı bu kez Demokratların cezalandırılma riskinin daha fazla olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Kongre kendi aralarında kavga ediyor. Seçmenlerin taleplerini yerine getiremiyor. Tam bir yıl içinde Demokratlar’ın vadettikleri büyük paketleri yerine getirmeleri gerekiyor.”

Peki Donald Trump’ın yeniden siyaset sahnesine çıkarak 2024’te aday olma şansı nasıl? Ornarlı’ya göre bu sorunun yanıtı Biden’ın önümüzdeki iki yıl göstereceği performansa bağlı:

“Trump başkanlıktan ayrılmış olmasına rağmen hala seçmene hitap edebiliyor. Siyasi bir forsu var. Bunu kullanmakta kararlı. Biden önümüzdeki iki sene içinde başarı gösteremezse, 2024’te yeniden aday olmasına yüzde 50 şans tanınıyor.”

“S-400 ve YPG çözüm bekleyen iki sorun”

Stüdyo VOA programını konuk olan TUSİAD Amerika Temsilcisi Barış Ornarlı, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen G-20 zirvesindeki görüşmeyi ve iki ülke arasındaki sorunları şöyle değerlendirdi:

“Amerika açısından Türkiyenin S-400 alması en büyük sorun. Bu çözülmeden ilişkilerde iyileşmeyi Washington açısından kimse beklemiyor. Türkiye açısından baktığımızda, ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destek, ciddi güven bunalımına neden oluyor. Bütün bunların üzerine de türlü türlü hukuki anlaşmazlık konuları, meseleler var. Bunlar her an krize yol açabilir. Kongre’nin tutumu son derece önemli. İlişkilerin son 5 -10 yıldır olumsuz seyretmesi nedeniyle Kongre’de olumsuz bir hava hakim. Kongre yönetim üzerinde bu konularda baskı oluşturuyor.”

